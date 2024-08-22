Suavi’den Seydişehir Belediyesi’ne: İptal edecekseniz neden çağırdınız?

Avukatı Bişar Abdi Alınak, sanatçının CHP'li Seydişehir Belediyesi’nce düzenlenecek konserinin de iptal edildiğini duyurdu.

Suavi, İstanbul Beykoz’da sahne aldığı etkinlik sırasında yaşanan saldırı girişiminin ardından, Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserinin de iptal edilmesine tepki gösterdi.

“Suavi meselesi değil demokrasi meselesi”

Kararın ardından bianet’e konuşan Suavi, kendisine birçok sanatçıdan destek mesajları geldiğini belirterek, “Arkadaşlarımın, dostlarımın desteği çok kıymetli, hepsine teşekkür ederim” dedi.

Suavi, konserin iptal sürecine dair şöyle dedi:

“Bu sadece Suavi meselesi değil. Bu tarz kışkırtmalara karşı ilkeli durmak gerekiyor. Ancak beni en çok rahatsız eden şey, konserin iptal edilmesini belediye başkanı yerine AKP ve MHP ilçe başkanlarının duyurmuş olmasıydı."

"Hep söylüyorum bu sadece Suavi meselesi değil, bu bir demokrasi meselesi, demokrasi mücadelesi. Bugün bana yaşatılan yarın kısa etek giydin diye kadınlara saldırmaya, Nevzat Çelik’e, İlkay Akkaya’ya saldırmaya kadar gider. Bu şekilde olmamalı. İktidara karşı çıkarken muhalif sanatçılara da destek olunmalı. En azından beklenen budur.”

"Sen orada korkuluk musun?"

Suavi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Senin bu kışkırtmalara karşı ilkeli durman gerekiyor. Duramadı. Ama beni en çok rahatsız eden başka bir şey oldu. Ben şunu taşıyabilirdim, başkan korktu korkutucu olabilir hayat. Birileri bunu aşamayabilir insandır ben bunu anlayışla karşılardım, fakat bu konserin iptal edilişini belediye değil sayın belediye başkanı değil AKP ve MHP ilçe başkanları duyurdu. ‘Suavi konseri iptal edildi’ diye AKP ve MHP ilçe başkanları ayrı ayrı açıklama yaptılar. Belediyenin bir açıklaması yok. Yerel bir gazetede MHP ilçe örgütünün ve AKP ilçe örgütünün ‘Suavi konseri iptal edildi’ diye savaş kazanmış gibi beyanlarını okudum. O zaman ben burada soruyorum: Sen orada korkuluk musun?

‘Siyasi beceriksizlik’

"Sen onlarla işbirliği yapıp makamını ve prestijini düşünmeden bunu yapıyorsun sen nasıl muhalifsin. O zaman istifa et partinden git cumhur ittifakının belediye bvaşkanı ol. Ben partili değilim partili biri değilim partiler üstü bir yerden konuşuyorum senin genel başkanınla bir çelişkin var o zaman. Sen başkanının ‘Sen yıkacağız yerine biz iktidar olacağız’ dediği insanlarla iş birliği yapıyorsun. Ben onlarla anlaşıp gelmedim ki ayrıca onların gücü yetmez, beni konsere çıkarmaya. Ben muhalif başkanla bir protokol imzaladım bu kadar sevimsizlik ve siyasi beceriksizlik olamaz. “

“Sanat itirazcıdır”

Suavi, yaşananların yalnızca kendi sorunu olmadığını, muhalif sanatçıların ve sokakta karşılığı olan sanatçıların da benzer baskılara maruz kaldığını belirtti.

“Bu bir demokrasi mücadelesi, memleket meselesi” diyen Suavi, sanata ve sanatçılara yönelik baskılara karşı direneceklerini vurguladı. “Sanat itirazcıdır, uzlaşmacı değildir” dedi.

“Hukuk hiçbir protokolün tek taraflı iptaline izin vermez”

Suavi, Seydişehir Belediyesi’nin konseri iptal etme kararını eleştirerek, “Eğer bir misafiri ağırlayamayacaksanız, neden çağırıyorsunuz? İptal edecekseniz neden çağırdınız? Hukuk, hiçbir protokolün keyfi olarak iptal edilmesine izin vermez” dedi.

Sanatçının son bir çağrısı daha var: “Halkçı sanatın ve muhalif seslerin yanında olun, sanat karanlığa karşı direnmektir. Sanatın olduğu yerde karanlık olmaz. Bu memleket bizim, inadına Suavi dinlemeye, muhalif sanatçıları dinlemeye devam edin."

(EMK)