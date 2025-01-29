Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz’a da gözaltı

Bilirkişi S.B. ile ilgili görüşme kaydını yayınladıkları için gözaltına alınan Barış Pehlivan, Serhan Asker ile Seda Selek’e Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş de eklendi.

Gözaltı, Halk TV’nin Barış Pehlivan ile bilirkişinin yaptığı görüşmeyi Kürşad Oğuz’un kaydettiğini, Suat Toktaş’ın da yayınlanmasına karar verdiğini açıklamasının ardından geldi.

İki isim de Halk TV binasına gelen polislerce götürüldü. Toktaş ve Oğuz'un savcıya ifade vereceği öğrenildi.

Bakana göre gazetecilik yaptığı için gözaltına alınan kimse yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Soruşturma kapsamında şüphelilerden Seda Selek ve Serhan Asker’in mevcut delil durumuna göre adli kontrol talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevklerine karar verilmiştir. Ayrıca şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk Tv genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri anlaşıldığından adı geçen şüphelilerin ifadelerin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir. Şüphelilerin ifadelerinin alınması akabinde diğer şüphelilerin sevk durumları belirlenecektir."

Halk TV isimlerini vermişti

Halk TV bugün yaptığı açıklamada iki isim için şöyle demişti:

“Görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır.

Görüşmenin hemen ardından yine gazetecilik refleksiyle açıklamalar, yayına verilmiştir. Yayınlanmasına karar veren Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tır.”

Program Müdürü ⁦@kursadoguz⁩ da şu anda kanal önünden gözaltına alındı pic.twitter.com/auOYMf5gas — sorel dagistanli (@soreldagistanli) January 29, 2025

(HA)