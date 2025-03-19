ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 12:41
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 15:33
3 dk Okuma

Suat Özçelebi: Amaç CHP'nin 23 Mart seçimini engellemek

Siyasal analist Özçelebi, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, anayasal bir krizdir. İktidar, muhalefetin adayını belirlemek istiyor" dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Suat Özçelebi: Amaç CHP'nin 23 Mart seçimini engellemek

Siyasal analist O. Suat Özçelebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP’linin gözaltına alınmasına ilişkin bianet’e konuştu.

Özçelebi, son dönemde Türkiye'nin siyasi atmosferinin giderek otoriterleştiğini ve bu sürecin doğrudan muhalefet partilerine yönelik müdahalelere dönüştüğünü belirtti.

Özçelebi, otoriterleşme sürecinin uzun bir zamandır devam ettiğini ve bunun sonucunda iktidarın, muhalefet üzerinde belirleyici bir etki kurmaya çalıştığını ifade etti. Ancak son gelişmelerin, doğrudan aday belirleme sürecine evrildiğine dikkat çekti.

Özçelebi, Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan davaların, bu sürecin bir yansıması olduğunu belirterek, İmamoğlu'na yapılan diploma davasının da bu müdahalelerin bir parçası olarak görüldüğünü ifade etti.

"Yurttaşlar demokrasinin yanında durmalı”

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin, anayasal hakların ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Özçelebi, "Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, bir anayasal krizin işaretidir. Yurttaşlar demokrasi darbesine karşı demokrasinin yanında durmalı" dedi. Ayrıca, iktidarın, 23 Mart'ta yapılacak aday belirleme sürecini engellemeye çalıştığını, bunun da demokrasiye yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. “Amaç 23 Mart’ı engellemek” diye vurguladı.

"CHP, sandıkla direniş göstermeli"

Özçelebi, CHP’nin bu süreçte demokratik hakların savunulması için büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, partisinin bir milyon 750 bin üyesini sandığa götürerek aday belirleme sürecinde aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi. İstanbul'daki 23 Mart’a kayması planlanan oylamanın, ön seçimlerin engellenmesiyle sonuçlanabileceğini ve bu durumun CHP’nin iradesine karşı büyük bir müdahale olacağını ifade etti. Ayrıca, diğer siyasi partilere de bu sürece destek verme çağrısında bulundu.

"Kayyım atanması, milletin iradesinin çalınmasıdır"

İstanbul'da kayyım atanması gibi bir gelişmenin, halkın iradesinin yok sayılması anlamına geleceğini belirten Özçelebi, "Eğer bu süreç kayyım atanmasına evrilirse, bu milletin iradesinin kayyım iradesine teslim edilmesi demektir" dedi. Türkiye'deki demokrasinin tehlikeye girdiğini ve yurttaşların demokrasilerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

"Kürt Politikacılara ve CHP’lilere haksızlık yapılmamalı"

Özçelebi, CHP’ye yönelik haksızlıkların yanı sıra Kürt politikacılara yönelik yapılan haksızlıklara da dikkat çekti. "DEM Parti’nin yöneticileri ve seçmenin Türkiye’nin gittiği tehlikeli noktayı görecek vizyondalar, çekinmeden CHP’nin yanında duracaklar” dedi.

23 Mart seçimi neden önemli?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için üyeleriyle "ön seçim" yapma kararı aldı. Bu seçimde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, yaklaşık 1,5 milyon parti üyesine sorularak belirlenecek. Peki, bu ön seçim neden bu kadar önemli?

CHP ön seçimi ne zaman yapılacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci, 11 Şubat'ta başlayan seçim takvimiyle şekillendi. Aday adaylığı başvuruları sona erdi ve 22 Şubat'ta aday adayları ilan edildi. 23 Mart Pazar günü ise Türkiye genelindeki yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyeleri, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullanacak.

4 bin sandıkta oylama

23 Mart'taki ön seçimde, Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandık kurulacak ve CHP üyeleri, kendi adaylarını seçmek için oy verecek.

Bu oylama, CHP için büyük bir dönüm noktası olacak çünkü partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan bu süreç, yalnızca üyelerin iradesine dayanacak. Bu, partinin gelecekteki seçim stratejisi açısından kritik bir adım.

Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı:

·         Başvuru Süreci: İmamoğlu, 21 Şubat 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'ne resmi adaylık başvurusunu yaptı. Çeşitli CHP milletvekilleri, İmamoğlu'na adaylık için desteklerini açıklamış ve imzalarını sundu.

·         Ön Seçim Takvimi: CHP, 23 Mart 2025 tarihinde parti üyeleri arasında ön seçim yaparak Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi planladı.  

Ekrem İmamoğlu kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
19 Mart 2025
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu CHP Suat Özçelebi O. Suat Özçelebi ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak CHP'nin 23 Mart Seçimi
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor. 

Devamını Göster
ilgili haberler
Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır
19 Mart 2025
/haber/ozel-milletin-karsisina-devleti-diken-erdogan-a-karsi-bu-millet-yine-kazanacaktir-305603
İl il İmamoğlu’na destek eylemleri: "Her yer İstanbul her yer direniş"
19 Mart 2025
/haber/il-il-imamogluna-destek-eylemleri-her-yer-istanbul-her-yer-direnis-305601
Tunç: Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı
19 Mart 2025
/haber/tunc-savunmanin-yapilacagi-yer-sokaklar-degil-yargi-305596
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler
19 Mart 2025
/haber/ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-tepkiler-305580
Ekrem İmamoğlu kimdir?
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-kimdir-305571
Ekrem İmamoğlu’na operasyonda tüm sosyal medyaya sansür
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamogluna-operasyonda-tum-sosyal-medyaya-sansur-305568
Ekrem İmamoğlu'nun ailesi: Terörist mi almaya geldiniz?
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-ailesi-terorist-mi-almaya-geldiniz-305561
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar ve hukuki süreçler
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-acilan-davalar-ve-hukuki-surecler-305560
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-ve-cok-sayida-chp-li-gozaltina-alindi-305553
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
18 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-ekrem-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-etti-305544
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır
19 Mart 2025
/haber/ozel-milletin-karsisina-devleti-diken-erdogan-a-karsi-bu-millet-yine-kazanacaktir-305603
İl il İmamoğlu’na destek eylemleri: "Her yer İstanbul her yer direniş"
19 Mart 2025
/haber/il-il-imamogluna-destek-eylemleri-her-yer-istanbul-her-yer-direnis-305601
Tunç: Savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı
19 Mart 2025
/haber/tunc-savunmanin-yapilacagi-yer-sokaklar-degil-yargi-305596
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler
19 Mart 2025
/haber/ibb-baskani-ekrem-imamoglunun-gozaltina-alinmasina-tepkiler-305580
Ekrem İmamoğlu kimdir?
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-kimdir-305571
Ekrem İmamoğlu’na operasyonda tüm sosyal medyaya sansür
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamogluna-operasyonda-tum-sosyal-medyaya-sansur-305568
Ekrem İmamoğlu'nun ailesi: Terörist mi almaya geldiniz?
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-ailesi-terorist-mi-almaya-geldiniz-305561
Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalar ve hukuki süreçler
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hakkinda-acilan-davalar-ve-hukuki-surecler-305560
Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-ve-cok-sayida-chp-li-gozaltina-alindi-305553
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
18 Mart 2025
/haber/istanbul-universitesi-ekrem-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-etti-305544
diğer yazıları
ALEVİ ÖRGÜTLERİNDEN BM'YE İKİNCİ BAŞVURU
Orhangazi Ertekin: Emperyal ve alt emperyal güçler, Suriye’ye kayyım atadı
18 Mart 2025
Orhangazi Ertekin: Emperyal ve alt emperyal güçler, Suriye’ye kayyım atadı
DR. NİSAN ALICI YANITLADI
"Kadınların barış sürecindeki katılımı, kalıcı bir barışın temelini atıyor"
18 Mart 2025
"Kadınların barış sürecindeki katılımı, kalıcı bir barışın temelini atıyor"
BM Kadının Statüsü toplantısında feminist sosyologlardan Suriye eylemi
17 Mart 2025
BM Kadının Statüsü toplantısında feminist sosyologlardan Suriye eylemi
İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI
“Tartışmalar hukuki ve akademik gerçeklerle örtüşmüyor”
17 Mart 2025
“Tartışmalar hukuki ve akademik gerçeklerle örtüşmüyor”
Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne açılan dava 29 Eylül’e bırakıldı
17 Mart 2025
Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne açılan dava 29 Eylül’e bırakıldı
Sayfa Başına Git