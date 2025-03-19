Suat Özçelebi: Amaç CHP'nin 23 Mart seçimini engellemek

Siyasal analist O. Suat Özçelebi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP’linin gözaltına alınmasına ilişkin bianet’e konuştu.

Özçelebi, son dönemde Türkiye'nin siyasi atmosferinin giderek otoriterleştiğini ve bu sürecin doğrudan muhalefet partilerine yönelik müdahalelere dönüştüğünü belirtti.

Özçelebi, otoriterleşme sürecinin uzun bir zamandır devam ettiğini ve bunun sonucunda iktidarın, muhalefet üzerinde belirleyici bir etki kurmaya çalıştığını ifade etti. Ancak son gelişmelerin, doğrudan aday belirleme sürecine evrildiğine dikkat çekti.

Özçelebi, Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan davaların, bu sürecin bir yansıması olduğunu belirterek, İmamoğlu'na yapılan diploma davasının da bu müdahalelerin bir parçası olarak görüldüğünü ifade etti.

"Yurttaşlar demokrasinin yanında durmalı”

İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin, anayasal hakların ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Özçelebi, "Hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığının yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, bir anayasal krizin işaretidir. Yurttaşlar demokrasi darbesine karşı demokrasinin yanında durmalı" dedi. Ayrıca, iktidarın, 23 Mart'ta yapılacak aday belirleme sürecini engellemeye çalıştığını, bunun da demokrasiye yönelik büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. “Amaç 23 Mart’ı engellemek” diye vurguladı.

"CHP, sandıkla direniş göstermeli"

Özçelebi, CHP’nin bu süreçte demokratik hakların savunulması için büyük bir sorumluluk taşıdığını belirterek, partisinin bir milyon 750 bin üyesini sandığa götürerek aday belirleme sürecinde aktif bir rol oynaması gerektiğini söyledi. İstanbul'daki 23 Mart’a kayması planlanan oylamanın, ön seçimlerin engellenmesiyle sonuçlanabileceğini ve bu durumun CHP’nin iradesine karşı büyük bir müdahale olacağını ifade etti. Ayrıca, diğer siyasi partilere de bu sürece destek verme çağrısında bulundu.

"Kayyım atanması, milletin iradesinin çalınmasıdır"

İstanbul'da kayyım atanması gibi bir gelişmenin, halkın iradesinin yok sayılması anlamına geleceğini belirten Özçelebi, "Eğer bu süreç kayyım atanmasına evrilirse, bu milletin iradesinin kayyım iradesine teslim edilmesi demektir" dedi. Türkiye'deki demokrasinin tehlikeye girdiğini ve yurttaşların demokrasilerine sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

"Kürt Politikacılara ve CHP’lilere haksızlık yapılmamalı"

Özçelebi, CHP’ye yönelik haksızlıkların yanı sıra Kürt politikacılara yönelik yapılan haksızlıklara da dikkat çekti. "DEM Parti’nin yöneticileri ve seçmenin Türkiye’nin gittiği tehlikeli noktayı görecek vizyondalar, çekinmeden CHP’nin yanında duracaklar” dedi.

23 Mart seçimi neden önemli? Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bir sonraki genel seçimde Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için üyeleriyle "ön seçim" yapma kararı aldı. Bu seçimde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, yaklaşık 1,5 milyon parti üyesine sorularak belirlenecek. Peki, bu ön seçim neden bu kadar önemli? CHP ön seçimi ne zaman yapılacak? CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci, 11 Şubat'ta başlayan seçim takvimiyle şekillendi. Aday adaylığı başvuruları sona erdi ve 22 Şubat'ta aday adayları ilan edildi. 23 Mart Pazar günü ise Türkiye genelindeki yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyeleri, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için oy kullanacak. 4 bin sandıkta oylama 23 Mart'taki ön seçimde, Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandık kurulacak ve CHP üyeleri, kendi adaylarını seçmek için oy verecek. Bu oylama, CHP için büyük bir dönüm noktası olacak çünkü partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan bu süreç, yalnızca üyelerin iradesine dayanacak. Bu, partinin gelecekteki seçim stratejisi açısından kritik bir adım. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı: · Başvuru Süreci: İmamoğlu, 21 Şubat 2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'ne resmi adaylık başvurusunu yaptı. Çeşitli CHP milletvekilleri, İmamoğlu'na adaylık için desteklerini açıklamış ve imzalarını sundu. · Ön Seçim Takvimi: CHP, 23 Mart 2025 tarihinde parti üyeleri arasında ön seçim yaparak Cumhurbaşkanı adayını belirlemeyi planladı.

Ekrem İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı

(EMK)