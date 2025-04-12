Su Zirvesi’nde altın madenlerine tepki: Ekolojist Doğan yaka paça atıldı

Çanakkale’de düzenlenen Su Zirvesi'ne altın madeni şirketlerinin sponsor olması, çevre ve kadın örgütlerinin tepkisine neden oldu. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği temsilcisi Süheyla Doğan’ın zirvede yaptığı barışçıl protestoya ise polis müdahale etti.

Doğan, sivil polislerce yaka paça sahneden çıkarıldı, “Madene Verecek Suyumuz Yok” dövizi elinden alındı, konuşma hakkı zorla engellendi.

Ekoloji örgütleri dışlandı, maden şirketleri sponsor oldu

Çanakkale Kolin Otel’de 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Zirve'17 Su Zirvesi; Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, ÇOMÜ ve diğer kamu kurumlarının iş birliğinde hazırlandı. Ancak, yıllardır Çanakkale’nin su kaynaklarını korumak için mücadele eden ekoloji örgütleri zirve hazırlık sürecine dahil edilmedi.

Zirvenin sponsorluk listesine TÜPRAG, TÜMAD, OREKS gibi altın madeni şirketlerinin eklenmesiyle, çevre örgütleri protesto kararı aldı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de 9 Nisan’da yaptığı açıklamayla zirveden çekildiğini duyurdu.

"Bastonla katıldı"

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’ni ve Kazdağları Ekoloji Platformu’nu temsilen zirveye katılan Süheyla Doğan, konuşma talebi reddedilince sahneye yöneldi. Ancak kolluk kuvvetleri müdahale ederek Doğan’ı zorla dışarı çıkardı, ağzını kapatarak konuşmasını engelledi.

Doğan’ın yakın zamanda diz protezi ameliyatı geçirmiş olması, müdahaleyi daha da ağırlaştırdı. Bastonla zirveye katılan Doğan, sağlık durumu nedeniyle kolluk kuvvetlerini uyardıysa da kollarından çekilerek dışarı çıkarıldı.

“İfade özgürlüğü Anayasal haktır!”

Kadın ve ekoloji örgütlerinden oluşan geniş bir platform, bu müdahaleye sert tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, ifade özgürlüğünün anayasal bir hak olduğu, barışçıl protestonun suç sayılamayacağı vurgulandı. Yaşananların ülkedeki antidemokratik baskı ortamının bir yansıması olduğu belirtildi.

Süheyla Doğan’a yapılan müdahaleye ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı, avukatlar aracılığıyla yasal başvuruların yapılacağı duyuruldu. Açıklamada “Baskılar bizi yıldıramaz. Her koşulda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz” denildi.

İmzacı kurumlar:

100. Yıl Kadın Dayanışma Platformu, 2017 Bodrum Yurttaş İnisiyatifi, 29 Ekim Kadınları Derneği Tekirdağ Şubesi, Acıbadem Sakinleri Dayanışması, Adana Akdam Derneği, Akçay-Altınkum Mahalle İnisiyatifi, Alevi Düşünce Ocağı Derneği, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, Antalya DEM Parti Kadın Meclisi, Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya ODTÜ Mezunları Derneği, Arçep Artur Çevre Platformu, Assos Dostları, Ata Tohum Takas Derneği, Avrupa İklim Eylem Ağı, Avrupa Kadın Lobisi - Türkiye Koordinasyonu, Aydın Ekoloji ve Yaşam Platformu, Ayvalık Kadın İnisiyatifi, Ayvalık Tabiat Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Bakırtepe Çevre Platformu, Balıkesir Çevre Platformu - BALÇEP, Balıkesir Sol Feminist Hareket, Balıkesir SOL Parti, Bergama Çevre Platformu, Bir Tohum Vakfı, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Burgazada Orman Gönüllüleri Platformu, Burhaniye Çevre Platformu - BURÇEP, Burhaniye Halk İnisiyatifi, Bursa Su Kolektifi, CHP Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığı, CHP Balıkesir İl Başkanlığı, CHP Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanlığı, CHP Çanakale Gençlik Kolları İl Başkanlığı, CHP Çanakkale İl Başkanlığı, CHP Çanakkale Kadın Kolları İl Başkanlığı, CHP Gömeç, Çan Çevre Derneği, Çanakkale Morpati Derneği, Çanakkale SOL Parti, Çanakkale TİP, Demokrasi İçin Birlik (DİB), Dem Parti Balıkesir Ekoloji Komisyonu, Dem Parti Balıkesir Kadın Meclisi, Dem Parti Çanakkale, Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği, Deştin Çevre Platformu, Disk Emeklisen Gömeç Temsilciliği, Doğa Derneği, Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği - Doğader, Dört Mevsim Ekolojik Yaşam Derneği, Dünya Kadın Yürüyüşü, Edremit Demokrasi Platformu, Edremit Kadın Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu, Ege Kadın Buluşması Platformu, Ekoloji Birliği, Ekoloji Birliği Kadın Meclisi, Eskişehir Okulu (Dayanışma ve Araştırma Derneği), Eşit Yaşam Derneği, Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, Giresun Kadın Dayanışma Derneği, Giresun Kadın Platformu, Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği, Gömeç Çevre Platformu, Gömeç Disk Emekli Sen, Gömeç Emek ve Demokrasi Bileşenleri, Gömeç Kadın Bileşenleri, Gömeç Kent Konseyi, Gömeç Pir Sultan Abdal Derneği, Gömeç TİP, Gülder - Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği, Güllük Körfezi Koruma Platformu, Güney Marmara Dayanışması, İHD Çanakkale, İkizköy Çevre Komitesi, İklim Adaleti Koalisyonu, İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, Kadın Koalisyonu Belediyeler Çalışma Grubu, Kadın Partisi, Kadın Savunma Ağı, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Karıncalar Karadeniz, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağları Ekoloji Platformu, Kazdağları Kardeşliği, Kazma Bırak Kampanyası Türkiye Koordinasyonu, Keçi Kültür Ekoloji ve Çevre Derneği, Kent Politikaları Derneği, Kırmızı Biber Derneği, Kırşehir Çevre Platformu, Kırşehir Maden Karşıtı Kadınlar, Kıyı Hareketleri Dayanışma Ağı, Kocaeli Sürdürülebilir Çevre ve Toplum Derneği, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması, Körfez Doğa Sporları Grubu, Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Kent Dayanışması, Küçükkuyu Tüm Emeklilerin Sendikası, Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği, Lapseki Çevre Koruma Üretim ve Dayanışma Derneği, Mavi Zeytin Butik Nakış, Mersin Çevre ve Doğa Derneği, Muğla Çevre Platformu - MUÇEP, Muğla Su İnisiyatifi, Munzur Çevre Derneği, Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, Orhanlı Doğa Kültürü Derneği, Pir Sultan Abdal Derneği Edremit Şubesi, Polen Ekoloji Kolektifi, Samandağ Ekoloji Platformu, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi, Söke Çevre Platformu, Şerife Bacı Kadın Platformu, Şezlongsuz Datça İnisiyatifi, Tarım Ekonomisi Derneği, TİP Balıkesir İl Örgütü, Tip Ekoloji, TİP’li Kadınlar, Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği, Tüm Emeklilerin Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası 2017 Çanakkale Şubesi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu - TKDF, Urfa Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği, Validebağ Gönüllüleri Derneği, Validebağ Savunması, Yaşam Bellek Özgürlük Derneği, Yeni Foça Forum, Yeşil Artvin Derneği, Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi, Yeşil Düşünce Derneği, Yeşil Sol Çanakkale, Yeşil Sol Hayvan Hakları Meclisi, Yeşil Sol Parti, Yeşil Sol Parti İklim Krizi Çalışma Grubu.

(EMK)