“Su almaya parası yetmeyen mahpus, musluktan akan kirli sudan içiyor”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeleri, Milletvekilleri Newroz Uysal Aslan, Beritan Güneş Altın ve Kamuran Tanhan, Kırşehir Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki ihlallerle ilgili TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu.

Başvurularında, 5 Eylül’de cezaevini ziyaret eden avukatların kendilerine ilettiği bilgilere göre, siyasi mahpusların ağır hak ihlallerine maruz kaldığını belirttiler:

“Mahpus Hacı Karakuzu, avukatlara, havalandırmaya günde ancak 1 saat çıkarıldıklarını, havalandırmaya çıkarılırken ayakkabılarının, saat ve kemerlerin alındığını, 15 günde bir sadece 1 saat spor yapabildiklerini, suların çamur aktığını, radyoların toplandığını, bazı mahpusların radyolarda oynama gerekçesiyle sürüklenerek odalarında çıkarıldıklarını, ağız içi aramalar nedeniyle hastaneye gidemediklerini, kalp krizi riski bulunan 60 yaşındaki Celal Cengiz adlı mahpusun hastaneye kelepçeyle götürülüp sedyeye de kelepçeyle bağlandığını aktardı. Ayrıca, yaklaşık 2 yılda 10 adli mahpusun intihar ettiğini söyledi.”

Hak ihlalleri Komisyona iletilen başvuruda, mahpusların ilettiği şikayetler şöyle sıralandı: · Adlilerin arasında siyasi mahpuslara yönelik ırkçı ifadelerde bulunan tutukluların bulunduğunu, · Hapishanede çok ciddi bir su sorunu olduğunu, ellerini ve yüzlerini yıkayacak su bile bulamadıklarını, · Yemeklerin besleyici ve temiz olmadığını, ayda sadece bir gün etli yemek çıktığını, böbrek hastalığı nedeniyle diyet yemek talebinde bulunmasına rağmen diyet yemeklerin kendisine verilmediğini, · Hastaneye gittiklerinde doktorlar tarafından kötü muamele gördüklerini, · Tel örgülerden dolayı odalarına hava girmediğini ve sıcak suyun olmadığını, · Parası olmadığı için hazır su alamayan mahpusların musluklardan akan kirli sudan içmek zorunda kaldığını ve sık sık hastalandıklarını, · Hapishaneye ilk getirildiğinde çıplak aramaya maruz kaldıklarını, · Hapishane içi mektuplara örgüt içi haberleşme sağladıkları gerekçesiyle el konulduğunu, · Suların çamur aktığını, bulaşık, çay gibi her şeyin hazır suyla yapıldığını aktardılar. Ayrıca siyasi mahpusların fiziki ve psikolojik işkenceye maruz kaldığına dair anlatımlarına yer verdiler.

Talepler Milletvekilleri, taleplerini şöyle sıraladı: “Komisyon tarafından Kırşehir Yüksek Güvenlikli kapalı hapishanesine ziyarette bulunulması, Ağır insan hakkı ihlallerine uğrayan mahpuslarla görüşme yapılmasını ve ziyaretin raporlanması, Bu ihlallere sebep olan ve suç işleyen kamu görevlilerinin adli ve idari yönden soruşturulması, görevden uzaklaştırılmaları için gerekli girişimlerde bulunulması, İhlallerin bir daha yaşanmaması için idare, savcılık ve Adalet Bakanlığı nezdinde görüşmeler yapılması, Hapishane koşullarının evrensel asgari standartlara uygun hale getirmek için sorumluluk alınması.”

(AS)