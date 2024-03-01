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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 1 Mart 2024 14:35
 ~ Son Güncelleme: 1 Mart 2024 14:37
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‘Stranên Keziya Sor’ müzikali 3 Mart’ta vizyonda

Kuzey ve Doğu Suriye'de ilk kez çekilen, yönetmenliğini Şêro Hindê’nin üstlendiği müzikalin müzikleri Mehmûd Berazî’ye ait.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Stranên Keziya Sor’ müzikali 3 Mart’ta vizyonda
Fotoğraf: Müzikalin fragmanından ekran görüntüsü

Hîlala Zêrîn Kültür ve Sanat Kadın Hareketi, Mezopotamya Kültür ve Sanat Hareketi, Pargin Kültür Merkezi ve Welat Sanat'ın işbirliğiyle çekilen ve enternasyonal kadın mücadelesinin tarihini anlatan “Stranên Keziya Sor” müzikalinin fragmanı yayınlandı.

Kuzey ve Doğu Suriye'de ilk kez çekilen müzikal-film, yedi bölümden oluşuyor.

Kürt kadın savaşçıların IŞİD’e karşı verdiği mücadelenin de anlatıldığı müzikalde Sakine Cansız, Rosa Luxemburg, Jîna Mahsa Amini, Arin Mîrkan, Leyla Qasim ve Zarîfe Xanim gibi kadın figürler yer alıyor.

Aynı gün Jin TV’de

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, 200 kişinin çekimlerinde yer aldığı müzikal-filmin hazırlıkları yedi ay sürdü. Filmde Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve enternasyonalist oyuncular yer aldı. 

Senaryosunu Delîl Mîrsaz'ın yazdığı, müziklerini Mehmûd Berazî’nin bestelediği filmin yönetmeni Şêro Hindê.

Müzikal 3 Mart'ta Haseke, Kamışlı, Rakka, Kobanî ve Şehba'da (Tel Rıfat ve çevresi) eş zamanlı gösterime girecek ve aynı gün Jin TV'de yayınlanacak. (TY)

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