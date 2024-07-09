STK'lerden “Hak Arama Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” kampanyası
Türkiye’deki çeşitli sivil toplum örgütleri, hak arama özgürlüğü önündeki engellere ve misilleme tehditlere dikkat çekmek amacıyla “Hak Arama Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” kampanyasını başlattı.
Anayasa’nın 36. maddesine göre herkesin yargı makamları önünde hak arama özgürlüğüne sahip olmasına rağmen, bu hakkını kullanan kişiler kamu makamlarının baskı ve misillemeleri ile karşı karşıya kalıyor. Örgütler, kampanya ile kamuoyunu bu konuda harekete geçirmeyi amaçlıyor.
Etkinlik detayları
Gösterimlerin ardından, durumun değerlendirileceği konuşmalar ve basın açıklamaları yapılacak.
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Diyarbakır, Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu
Adres: Yenişehir Mah. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Cad. Karakoç Plaza Altı Baro Ek Hizmet Binası
Konuşmacılar: Veli Encü, Serdar Bayram, Resul Temur, Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir
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İstanbul, Postane
Adres: Bereketzade Mah. Camekan Sk. No: 9 Galata - Beyoğlu/İstanbul
Konuşmacılar: Bulgu Araştırma Şirketinden Semih Turan, Nejat Taştan, Serhat Işık
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Adana, Adana Barosu Hukukçular Lokali
Adres: Hukukçular Derneği, Reşatbey, Av. Mahmut Eroğlu Sk. No:19, 01120 Seyhan/Adana
Konuşmacılar: Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, İlhan Öngör, Kübra Özbiçer Büyükikiz, Şaban Vatan.
Ek sorular için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.
(NÖ/EMK)