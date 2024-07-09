STK'lerden “Hak Arama Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” kampanyası

Türkiye’deki çeşitli sivil toplum örgütleri, hak arama özgürlüğü önündeki engellere ve misilleme tehditlere dikkat çekmek amacıyla “Hak Arama Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” kampanyasını başlattı.

Anayasa’nın 36. maddesine göre herkesin yargı makamları önünde hak arama özgürlüğüne sahip olmasına rağmen, bu hakkını kullanan kişiler kamu makamlarının baskı ve misillemeleri ile karşı karşıya kalıyor. Örgütler, kampanya ile kamuoyunu bu konuda harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Anayasa’nın ‘Hak Arama Hürriyeti’ başlıklı 36. maddesinde, “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilerek yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme hakkı ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır.

Etkinlik detayları Gösterimlerin ardından, durumun değerlendirileceği konuşmalar ve basın açıklamaları yapılacak. Diyarbakır, Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu Adres: Yenişehir Mah. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Cad. Karakoç Plaza Altı Baro Ek Hizmet Binası Konuşmacılar: Veli Encü, Serdar Bayram, Resul Temur, Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir İstanbul, Postane Adres: Bereketzade Mah. Camekan Sk. No: 9 Galata - Beyoğlu/İstanbul Konuşmacılar: Bulgu Araştırma Şirketinden Semih Turan, Nejat Taştan, Serhat Işık Adana, Adana Barosu Hukukçular Lokali Adres: Hukukçular Derneği, Reşatbey, Av. Mahmut Eroğlu Sk. No:19, 01120 Seyhan/Adana Konuşmacılar: Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, İlhan Öngör, Kübra Özbiçer Büyükikiz, Şaban Vatan.

Organize eden kuruluşlar arasında Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği (AYHED), Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EŞHİD), Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED), Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Dayanışma Derneği (ÜniKuir) ve Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı yer alıyor.

Ek sorular için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir.

(NÖ/EMK)





