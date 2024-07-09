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HAKLAR
Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2024 16:29
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 16:43
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STK'lerden “Hak Arama Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” kampanyası

Kampanya kapsamında hazırlanan kısa animasyon filminin Adana, Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı gösterimleri 12 Temmuz 2024 tarihinde saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
STK'lerden “Hak Arama Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” kampanyası

Türkiye’deki çeşitli sivil toplum örgütleri, hak arama özgürlüğü önündeki engellere ve misilleme tehditlere dikkat çekmek amacıyla “Hak Arama Özgürlüğünün Güçlendirilmesi” kampanyasını başlattı. 

Anayasa’nın 36. maddesine göre herkesin yargı makamları önünde hak arama özgürlüğüne sahip olmasına rağmen, bu hakkını kullanan kişiler kamu makamlarının baskı ve misillemeleri ile karşı karşıya kalıyor. Örgütler, kampanya ile kamuoyunu bu konuda harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Anayasa’nın ‘Hak Arama Hürriyeti’ başlıklı 36. maddesinde, “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilerek yargı organlarına davacı ve davalı olarak başvurabilme hakkı ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma ve adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır.

Etkinlik detayları

Gösterimlerin ardından, durumun değerlendirileceği konuşmalar ve basın açıklamaları yapılacak.

  • Diyarbakır, Diyarbakır Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu

Adres: Yenişehir Mah. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Cad. Karakoç Plaza Altı Baro Ek Hizmet Binası

Konuşmacılar: Veli Encü, Serdar Bayram, Resul Temur, Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Mehdi Özdemir

  • İstanbul, Postane

Adres: Bereketzade Mah. Camekan Sk. No: 9 Galata - Beyoğlu/İstanbul

Konuşmacılar: Bulgu Araştırma Şirketinden Semih Turan, Nejat Taştan, Serhat Işık

  • Adana, Adana Barosu Hukukçular Lokali

Adres: Hukukçular Derneği, Reşatbey, Av. Mahmut Eroğlu Sk. No:19, 01120 Seyhan/Adana

Konuşmacılar: Adana Barosu Başkanı Semih Gökayaz, İlhan Öngör, Kübra Özbiçer Büyükikiz, Şaban Vatan.

Organize eden kuruluşlar arasında Adil Yargılanma Hakkına Erişim Derneği (AYHED), Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (EŞHİD), Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED), Mezopotamya Göç İzleme ve Araştırma Derneği, Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Dayanışma Derneği (ÜniKuir) ve Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı yer alıyor. 

Ek sorular için [email protected] adresinden iletişime geçilebilir. 

(NÖ/EMK)


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