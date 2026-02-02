ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 11:33
 SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 11:48
Okuma Okuma:  2 dakika

STGM’den webinar: Afet sonrası çocukların iyilik hâli ve ebeveynlik

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, “Afet Sonrası Çocukların İyilik Hâli ve Ebeveynlik” başlığıyla 4 Şubat Çarşamba günü çevrimiçi seminer (webinar) düzenliyor.

BİA Haber Merkezi

STGM’den webinar: Afet sonrası çocukların iyilik hâli ve ebeveynlik
Fotoğraf: STGM

6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Bu süre zarfında binlerce çocuk evini, okulunu, güven duygusunu, gündelik rutinlerini ve bakım ilişkilerini kaybetti. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) afetlerin çocuklar ve ebeveynler üzerindeki çok boyutlu etkilerini gündeme alan çevrim içi buluşma için harekete geçti.

"Afetlerin aile içi ilişkilere etkileri"

“Afetlerde Çocuk ve Ebeveyn Olmak” başlıklı çevrimiçi seminerde (webinar) afet sonrası süreçte çocukların iyilik hâli, ebeveyn–çocuk ilişkisi, psikososyal destek mekanizmaları, eşit ebeveynlik ve toplumsal cinsiyet perspektifi gibi başlıklar ele alınacak.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’ndan Hasan Deniz’in konuşmacı olarak katılacağı buluşmada, afetlerin aile içi ilişkiler üzerindeki etkileri çocuk hakları odağında tartışılacak.

Etkinlik çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerine, sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara, ebeveynlere ve konuya ilgi duyan herkese açık olacak.

Afet döneminde eşit ebeveynlik

Webinar kapsamında şu sorulara odaklanılacak:

● Afetler çocukların ve ebeveynlerin hayatını nasıl dönüştürüyor?

● Ebeveynlerin duygusal yükü çocukların iyilik hâlini nasıl etkiliyor?

● Afet dönemlerinde eşit ebeveynlik neden kritik bir rol oynuyor?

● Afet öncesi dönemde çocuklar ve ebeveynler için nasıl bir dayanıklılık planlaması yapılmalı?

Etkinliğe katılmak için buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

(NÖ)

depremde çocuklar Depremde çocukların psikolojisi STGM afet ebeveynlik
