STGM’den webinar: Afet sonrası çocukların iyilik hâli ve ebeveynlik

6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Bu süre zarfında binlerce çocuk evini, okulunu, güven duygusunu, gündelik rutinlerini ve bakım ilişkilerini kaybetti. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) afetlerin çocuklar ve ebeveynler üzerindeki çok boyutlu etkilerini gündeme alan çevrim içi buluşma için harekete geçti.

2025: Çocuk olma halinin hedef alındığı yıl

"Afetlerin aile içi ilişkilere etkileri"

“Afetlerde Çocuk ve Ebeveyn Olmak” başlıklı çevrimiçi seminerde (webinar) afet sonrası süreçte çocukların iyilik hâli, ebeveyn–çocuk ilişkisi, psikososyal destek mekanizmaları, eşit ebeveynlik ve toplumsal cinsiyet perspektifi gibi başlıklar ele alınacak.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı’ndan Hasan Deniz’in konuşmacı olarak katılacağı buluşmada, afetlerin aile içi ilişkiler üzerindeki etkileri çocuk hakları odağında tartışılacak.

Etkinlik çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerine, sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara, ebeveynlere ve konuya ilgi duyan herkese açık olacak.

"Deprem bölgesinde kamusal eğitim politikaları terk edildi"

Afet döneminde eşit ebeveynlik

Webinar kapsamında şu sorulara odaklanılacak:

● Afetler çocukların ve ebeveynlerin hayatını nasıl dönüştürüyor? ● Ebeveynlerin duygusal yükü çocukların iyilik hâlini nasıl etkiliyor? ● Afet dönemlerinde eşit ebeveynlik neden kritik bir rol oynuyor? ● Afet öncesi dönemde çocuklar ve ebeveynler için nasıl bir dayanıklılık planlaması yapılmalı?

Etkinliğe katılmak için buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

(NÖ)