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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 17:34
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 17:46
1 dk Okuma

'DAHA GÜÇLÜ BİR SİVİL TOPLUM İÇİN BULUŞMALAR'

STGM, Samsun'da sivil toplum örgütleriyle buluştu

STGM Derneği'nin Samsun'da düzenlediği toplantıda yerel sivil toplum örgütleri sorunlarını konuştu. bianet'e konuşan Uluslararası Genç Arayış Derneği, Samsun Özel Çocuklar Derneği ve Gençlik Laboratuvarı Derneği temsilcileri yereldeki sorunları anlattı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), ‘daha güçlü bir sivil toplum’ için yaptığı buluşmaların üçüncüsünü Samsun’da gerçekleştirdi. Samsun’daki toplantıya eş zamanlı olarak dernek, Urfa’da da sivil toplum örgütleriyle buluştu.

Ordu’da yapılan toplantıya STGM Derneği Proje Koordinatörü Mert Altıntaş, Politika Geliştirme Uzmanı Necmettin Yemiş ve Kapasite Geliştirme Koordinatörü Öyküm Bağcı katıldı.

Toplantıda sivil toplum adına; Samsun Toplum Gönüllüleri Vakfı, Samsun Çocuk Koruma Platformu, Samsun İlk İş Babalık Platformu, Türk Kanser Derneği, Gençlik Laboratuvarı Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne Deliği Gençlik Merkezi, İnci Gençlik Topluluğu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mahalle Afet Gönüllüleri, Çarşamba Kadın Çiftçiler Derneği, Mavi Yaşam Derneği, Uluslararası İnovasyon Derneği, Hayata Anlam Katanlar Derneği, Doğanın Çocukları Akademisi Derneği, Ahbap, Geleceğe Köprü Derneği, Konuşan Eller İşitme Engelliler Spor Kulübü, Uluslararası Genç Arayış Derneği, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Samsun Şubesi, Samsun Otizmli Çocuklar Derneği, Samsun Özel Çocuklar Derneği, Samsun’da Çocuk Olmak, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği ve Kırmızı Balon Çocuk Hakları Derneği temsilcileri yer aldı.

Samsun’daki toplantının önemini ve yereldeki sivil toplum örgütlerinin sorunlarını Uluslararası Genç Arayış Derneği’nden Ahmet Tayfur, Samsun Özel Çocuklar Derneği’nden Burcu Aslan ve Gençlik Laboratuvarı Derneği’nden Zeynep İsmi bianet’e anlattı.

(AD)

STGM Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği Samsun
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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