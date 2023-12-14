STGM Derneği Maraş'ta sivil toplum örgütleriyle buluştu

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliğinin ikinci gününde (13 Aralık) Maraş'ta sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya STGM adına Genel Kordinatör Dr. Tezcan Eralp Abay, Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can ve İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit katıldı.

Yerel sivil toplum örgütlerinden ise buluşmaya Koruyucu Aile Derneği, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği, Sağlık Dünyası Derneği, Hayata Destek Derneği, KADEM, SAYİBA ve Türkiye Kızılay Derneği katıldı.

Hayata Destek Derneği'nin Maraş'taki yaşam alanında yapılan buluşmayı STGM Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can bianet'e anlattı.

Maraş'taki yerel sivil toplum örgütleri temel sorunun 'koordinasyonsuzluk' olduğunu belirten STGM Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can, "Deprem Maraş'ı çok etkilemiş, depremin ilk gününden itibaren burada çalışan yerel örgütler de depremden çok etkilenmiş durumda. Adana ve Maraş'ta temel olarak gördüğümüz sorunlar gönüllü çalışanların iyilik hallerindeki etkilenmeler ve koordinasyon eksikliği" dedi.

ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor

(AD)