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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 10:40
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 11:50
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ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI

STGM Derneği Maraş'ta sivil toplum örgütleriyle buluştu

STGM Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can, Maraş'taki sivil toplum örgütleriyle yaptıkları buluşmayı bianet'e anlattı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliğinin ikinci gününde (13 Aralık) Maraş'ta sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi.

Buluşmaya STGM adına Genel Kordinatör Dr. Tezcan Eralp Abay, Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can ve İletişim Uzmanı Elifcan Koçyiğit katıldı.

Yerel sivil toplum örgütlerinden ise buluşmaya Koruyucu Aile Derneği, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği, Sağlık Dünyası Derneği, Hayata Destek Derneği, KADEM, SAYİBA ve Türkiye Kızılay Derneği katıldı.

Hayata Destek Derneği'nin Maraş'taki yaşam alanında yapılan buluşmayı STGM Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can bianet'e anlattı.

Maraş'taki yerel sivil toplum örgütleri temel sorunun 'koordinasyonsuzluk' olduğunu belirten STGM Yerelleşme Kordinatörü Ceren Can, "Deprem Maraş'ı çok etkilemiş, depremin ilk gününden itibaren burada çalışan yerel örgütler de depremden çok etkilenmiş durumda. Adana ve Maraş'ta temel olarak gördüğümüz sorunlar gönüllü çalışanların iyilik hallerindeki etkilenmeler ve koordinasyon eksikliği" dedi.

STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor
ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI
STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor
13 Aralık 2023

(AD)

STGM 6 Şubat depremleri maraş sivil toplum örgütleri Deprem
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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