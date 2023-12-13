STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliği ikinci gününde (13 Aralık) Maraş ve Adıyaman’a yapılacak ziyaretlerle devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinen buluşmalarda amaç, kurumların ihtiyaçlarını konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak.

STGM Derneği’nin iki ayrı ekiple yürüttüğü buluşmaların ilki dün (12 Aralık) Adana ve Urfa’da yapıldı.

Adana, Adıyaman, Maraş ve Urfa'nın ardından Antep, Diyarbakır, Hatay ve Malatya'da yapılacak etkinliklerin programı şöyle:

Antep: 14 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00

Malatya: 14 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00

Diyarbakır: 15 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00

Hatay: 15 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00