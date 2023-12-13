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Yayın Tarihi: 13 Aralık 2023 13:12
 ~ Son Güncelleme: 13 Aralık 2023 15:12
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ÇAY VAKTİ BULUŞMALARI

STGM Derneği deprem bölgesinde sivil toplum örgütleriyle buluşuyor

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinen buluşmalarda amaç, kurumların ihtiyaçlarını konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/13/stgm-deprem-bolgesinde-sivil-toplum-orgutleriyle-bulusuyor.jpg

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM), deprem bölgesinde düzenlediği ‘Çay Vakti Buluşmaları’ etkinliği ikinci gününde (13 Aralık) Maraş ve Adıyaman’a yapılacak ziyaretlerle devam ediyor.

6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerde çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle bir araya gelinen buluşmalarda amaç, kurumların ihtiyaçlarını konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak.

STGM Derneği’nin iki ayrı ekiple yürüttüğü buluşmaların ilki dün (12 Aralık) Adana ve Urfa’da yapıldı.

*STGM Derneği, bugün Maraş'ta temaslarda bulundu [Fotoğraf: Ali Dinç/bianet]

Adana, Adıyaman, Maraş ve Urfa'nın ardından Antep, Diyarbakır, Hatay ve Malatya'da yapılacak etkinliklerin programı şöyle:

Antep: 14 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00   

Malatya: 14 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00     

Diyarbakır: 15 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00    

Hatay: 15 Aralık 2023, Saat: 10:30-13:00   

Etkinliğin kayıt formuna buradan ulaşabilirsiniz.

(AD)

6 Şubat depremleri maraş adıyaman Adana urfa Diyarbakır hatay Malatya STGM Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği
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