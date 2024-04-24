Steinmeier ve Erdoğan Ankara'da "ortaklıkları" öne çıkardı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye resmi ziyaretinin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi.

30 dakikalık ikili görüşme

105 dakika sürdü

Steinmeier'i aracından indiğinde "N'aber, havaryu" diyerek karşılayan Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı, tören kıtasını teftişten sonra başbaşa görüşmeye geçti. 30 dakika olarak planlanmış görüşme öngörülenden çok daha uzun sürdü. İki cumhurbaşkanı bir saat 45 dakika süren görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık ettiler. Ardından ortak basın toplantısında vardıkları sonuçlar ve ikili ilişkiler konusundaki yorumlarını paylaştılar.

Erdoğan: "İkili ticaret hacminde

60 milyar doları hedefliyoruz"

Ortak basın toplantısında Erdoğan söze "ilişkilerimizi geliştirme konusunda hemfikiriz" diyerek başladı. "Turizm alanındaki iş birliği[nin] her geçen gün gelişmekte [olduğunun]" altını çizdi. Her alanda yoğun ilişkilere sahip olduklarını yineledi.

Erdoğan "Türkiye-AB ilişkileri[nin] de gündem[lerinde] yer aldı[ğını] söyledi ve "Almanya-Türkiye ikili ticaret hacmini 60 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedef[lediklerini]" dile getirdi. "Almanya ile savunma sanayiindeki kısıtlamaları gündemden çıkarma" gerekliliğinin de altını çizdi.

Erdoğan "güvenlik" konularını da gündeme getirdi. "Avrupa ile birlikte Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişeleri[nin] giderek art[tığını] söyleyen Cumhurbaşkanı, Steinmeier'a "PKK, 'FETÖ' başta olmak üzere insanlarımızın huzurunu kaçıran terör örgütleri ile mücadeleye de değindik[lerini], terörle mücadele hususunda Alman makamlarından daha fazla destek bekledi[klerini] ifade etti[ğini]" açıkladı.

Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'de sürdüregeldiği şiddete de geniş yer verdi. Steinmeier'a Gazze'deki zulümlerin son bulması" çarısını tekrarladığını aktardı. "Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabaları[nı] artırarak sürdürece[klerini]" dile getirdi. Steinmeier'i "İsrail yönetiminin Gazze'de işledikleri insanlık suçlarını ve katliamlarını gündemden düşürme çabalarına prim verilmemesi" konusunda uyardı. Netanyahu'nun, "sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dahil tüm bölgemizin güvenliğini tehlikeye at[tığını" söyledi.

Steinmeier: "Birbirimize ihtiyacımız var"

Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Erdoğan ile ortak basın toplantısında, "Yurttaşlarınızın konukseverliğini son 3 günde bire bir yaşadım. Görüşmelerim son derece yararlı oldu. dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur." dedi.

İki ülke ilişkilerinin çok uzun bir geçmişe dayandığını tarihi bağların son derece güncel olduğunu vurgulayan Steinmeier, deprem bölgesini ziyaretinde "yeniden inşa çalışmalarının takdire şayan olduğunu" gördüğünü söyledi. "Almanya olarak depremzedeleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Konuk Cumhurbaşkanı, bir süredir ikinci planda kalan Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulundu. "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." dedi. "Bu nedenle Alman-Türk ilişkilerine yeni bir önem vermeliyiz."

Steinmeier, kendisinin ve Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Hamas saldırısından bu yana Orta Doğu savaşına ilişkin değerlendirmelerindeki farklılıklar hakkında açıkça konuştuklarını açıkça belirtti: "7 Ekim olmasaydı Ortadoğu'da savaş olmayacağına inanıyorum." dedi.

Ortak hedeflere vurgu

Ancak Steinmeier, her şeyden önce ortak hedeflerin teyit edildiğini söyledi: "Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesini istiyoruz ve yapmalıyız. Savaşın bölgede bir yangına dönüşmesini istiyoruz ve engellemeliyiz. Bunda Türkiye'nin de çok önemli bir rolü var."

Steinmeier, ayrıca Filistinlilere yönelik bir perspektif olmadan İsrail için orta ve uzun vadede barışın ve kalıcı güvenliğin olmayacağı konusunda da hemfikir olduklarının altını çizdi: "Bizi birleştiren de bu: Sonuçta bu siyasi perspektif ancak iki devletli çözümde bulunabilir."

(AEK)