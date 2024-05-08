STEAM eğitim seminerlerinde toplumsal cinsiyet vurgusu

Kırmızı Biber Derneğ i, Florida International Üniversitesi ve Yaşar Ü niversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen “STEAM’de Cinsiyet Engellerini Yıkmak” başlıklı proje kapsamında hazırlanan müfredat öğrencilerle buluşuyor. Proje kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak geliştirilen fen, matematik ve sanat alanlarını içeren STEAM müfredatı Çanakkale, Adıyaman, Hatay ve İstanbul’da belirlenen okullarda yaşama geçiyor.

STEAM, öğrencileri Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik konularında bağlayan disiplinler arası bir eğitim yaklaşımıdır. Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini, üretme becerilerini ve yenilikçi kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ders içeriklerini Kırmızı Biber Derneği’nde bulunan uzmanların hazırladığı ve Florida International Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Merkezi, Yaşar Ü niversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından toplumsal cinsiyet bakış açısı ile düzenlenen eğitim içerikleri öğretmenlerle paylaşıldı. Eğitimi uygulayacak öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, kodlama ve STEAM eğitim seminerleri düzenlenerek geliştirilen çalışma, öğrencilerle buluşmak için gün sayıyor.

Proje kapsamında Çanakkale, Hatay, İstanbul ve Adıyaman illerinde aynı anda başlatılan cinsiyete duyarlı STEAM eğitimi Mayıs ayı ilk haftası eş zamanlı olarak başlatıldı. 7 Mayıs’ta Çanakkale’de Salı ve Perşembe günleri 25 öğrenci ile başlayan eğitimlerde kullanılacak deney malzemeleri alımında Çanakkale esnafı ile iş birliği yapıldı.

Proje paydaşlarının Global Ties Miami kuruluşu ile gerçekleştirdiği toplantı sonrasında 4 Mayıs’ta Hatay’daki ilk grubu oluşturan 40 öğrenci ile Cumartesi günleri başlayan eğitimler kapsamında Hatay ve Adıyaman illerinde Nirengi Derneği ile iş birliği gerçekleştirildi. Proje illerinin ihtiyaçları doğrultusunda 6-11 ve 12-17 yaş gruplarına düzenlenen yaşları ile uyumlu şekilde hazırlanmış toplumsal cinsiyete duyarlı STEAM eğitimi, son proje ili İstanbul’da da Mayıs ayında başlanması planlanıyor.

(EMK)