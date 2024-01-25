SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 7. Maddesi SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına Ocak-Temmuz 2024 döneminde yapılacak zam yüzde 49.25 olacak şekilde değiştirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na hükümetin sevk ettiği haliyle kanun teklifinin 7. Maddesi SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 37,57 artış getiriyor, yüzde 5 ek zamla da artışın yüzde 42.57'ye çıkarılmasını öngörülüyordu.

Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi

Ancak memur ve işçi emekli aylıkları arasında işçiler aleyhine doğan farka yönelik emekli kitlesi ve emekli sendikaları ile kamu oyundan gelen tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bütün emekli aylıklarına eşit oranda, yüzde 49,25 zam yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP tarafından verilen iki ayrı önerge birleştirilerek görüşüldü ve 7. Madde'de, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25'e çıkarıldı.

Kanun görüşülmeye devam ediyor.

(AEK)