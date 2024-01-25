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Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 19:27
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2024 09:34
2 dk Okuma

HÜKÜMET ÖDÜN VERMEK ZORUNDA KALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam TBMM'den geçti

TBMM'de görüşülen emekli aylıklarının yeniden belirlenmesine yönelik kanun teklifinin 7. Maddesi'nde yapılan değişiklikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak şekilde bütün emekli aylıklarına aynı oranda , yüzde 49,25 zam getirilmesi kabul edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49,25 zam TBMM'den geçti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

TBMM Genel Kurulu'nda  görüşülmekte olan "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 7. Maddesi SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına Ocak-Temmuz 2024 döneminde yapılacak zam yüzde 49.25 olacak şekilde değiştirildi. 

TBMM  Plan ve Bütçe Komisyonu'na hükümetin sevk ettiği haliyle kanun teklifinin 7. Maddesi SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına 2024'ün ilk altı ayı için yüzde 37,57 artış getiriyor, yüzde 5 ek zamla da artışın yüzde 42.57'ye çıkarılmasını öngörülüyordu.

Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi
Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi
18 Ocak 2024

Ancak memur ve işçi emekli aylıkları arasında işçiler aleyhine doğan farka yönelik emekli kitlesi ve emekli sendikaları ile kamu oyundan gelen tepkiler üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bütün emekli aylıklarına eşit oranda, yüzde 49,25 zam yapılacağını duyurmak zorunda kalmıştı. 

SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam
23 Ocak 2024

Bugün TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve CHP tarafından verilen iki ayrı önerge birleştirilerek görüşüldü ve 7. Madde'de, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 49.25'e çıkarıldı.

Kanun görüşülmeye devam ediyor. 

(AEK) 

emekli aylıkları SSK Bağ-kur
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