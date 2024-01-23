SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam

TBMM'de emeklilerin talepleri ve genel durumu üzerine CHP'nin verdiği meclis araştırması önergesinin öne alınarak görüşülmesi önerisini reddeden iktidar, kabine toplantısında belirlenerek TBMM'ye getirilen SSK-Bağ-kur aylıklarına yapılan zamma yeni bir artış getirdi.

Çalışma Bakanı: "Herkese yüzde 49,25 zam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının "Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükselt[tiklerini]", "böylece bu yıl tüm emeklileri[in] aynı oranda artış almasını sağl[adıklarını]" duyurdu.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik.



Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz.



Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum;



SSK ve Bağ-Kur… pic.twitter.com/GQqjmZSZBS — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 23, 2024

Kabine toplantısında yüzde 37,57 olarak belirlenmişti

Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Emekli maaşı alt sınırının 10 bin TL'ye yükseltildiğini ve SSk, Bağ-Kur emeklilerine 5 bin TL ek zam getirdiklerini" açıklamıştı.

EMEKLİLER İSYAN ETTİ Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"

Hükümetin memur emeklisi aylıklarına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 oranında artış getirerek iki emekli grubuna yapılan zamlar arasında yüzde 12'ye yakın bir fark yaratması tepkiyle karşılanmış, bu tepkinin giderilmesi için işçi emeklilerine 5 bin TL ek zam verilmesi yoluna gidilmişti.

Bu uygulamalar da kök ücretlere getirilmediği için enflasyon oranları ve açlık sınırı karşısında yetersiz bulunarak emekli sendikalarınca sert biçimde eleştirilmişti.

EMEKLİLER SOKAĞA İNDİ DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz

Hükümet yerel seçimler öncesinde tepkilerden çekindi

Tepkiler sürerken ve TBMM'de Salı günü Genel Kurul'daki tartışmalarda iktidar sözcüleri verilen zamların yeterliliğinden söz ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan gelen açıklama, tepkilerin Beştepe'de yankılandığını gösterdi.

Bakan Işıkhan ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan doğan farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini de bildirdi.

(AEK)