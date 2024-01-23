ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 22:10
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 23:02
2 dk Okuma

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam

Hükümet, emekliler ve sendikalarından gelen tepkiler karşısında geri adım attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de Emekli Sandığı emeklileriyle aynı oranda zam yapılacağını açıkladı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
SSK, Bağ-Kur emeklilerine de ilk altı ay yüzde 49,25 zam
iscininkendipartisi.org

TBMM'de emeklilerin talepleri ve genel durumu üzerine CHP'nin verdiği meclis araştırması önergesinin öne alınarak görüşülmesi önerisini reddeden iktidar, kabine toplantısında belirlenerek TBMM'ye getirilen SSK-Bağ-kur aylıklarına yapılan zamma yeni bir artış getirdi. 

Çalışma Bakanı: "Herkese yüzde 49,25 zam"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının "Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25’e yükselt[tiklerini]", "böylece bu yıl tüm emeklileri[in] aynı oranda artış almasını sağl[adıklarını]" duyurdu. 

Kabine toplantısında yüzde 37,57 olarak belirlenmişti 

Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Emekli maaşı alt sınırının 10 bin TL'ye yükseltildiğini ve SSk, Bağ-Kur emeklilerine 5 bin TL ek zam getirdiklerini" açıklamıştı.  

Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
16 Ocak 2024

Hükümetin memur emeklisi aylıklarına yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 oranında artış getirerek iki emekli grubuna yapılan zamlar arasında yüzde 12'ye yakın bir fark yaratması tepkiyle karşılanmış, bu tepkinin giderilmesi için işçi emeklilerine 5 bin TL ek zam verilmesi yoluna gidilmişti. 

Bu uygulamalar da kök ücretlere getirilmediği için enflasyon oranları ve açlık sınırı karşısında yetersiz bulunarak emekli sendikalarınca sert biçimde eleştirilmişti. 

DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
EMEKLİLER SOKAĞA İNDİ
DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
9 Ocak 2024

Hükümet yerel seçimler öncesinde tepkilerden çekindi

Tepkiler sürerken ve TBMM'de Salı günü Genel Kurul'daki tartışmalarda iktidar sözcüleri verilen zamların yeterliliğinden söz ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan gelen açıklama, tepkilerin Beştepe'de yankılandığını gösterdi.

Bakan Işıkhan ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan doğan farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini de bildirdi.

(AEK)

emekli maaşları zam
ilgili haberler
AKP-MHP, emeklilerin hakları için meclis araştırmasını reddetti
23 Ocak 2024
/haber/akp-mhp-emeklilerin-haklari-icin-meclis-arastirmasini-reddetti-290943
Çalışanlar “emeklilikte adalet” istedi
21 Ocak 2024
/haber/calisanlar-emeklilikte-adalet-istedi-290836
TBMM'de bu hafta gündem emekli maaşları
21 Ocak 2024
/haber/tbmm-de-bu-hafta-gundem-emekli-maaslari-290832
Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi
18 Ocak 2024
/haber/emekli-ayliklarina-ek-yuzde-5-zam-onerisi-tbmm-komisyonunda-kabul-edildi-290748
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
16 Ocak 2024
/haber/erdogan-emekli-maasi-alt-siniri-10-bin-tl-ssk-bag-kur-emeklilerine-ek-yuzde-5-zam-290640
EMEKLİLER SOKAĞA İNDİ
DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
9 Ocak 2024
/haber/disk-emekli-sen-baskani-asgari-ucret-altinda-emekli-ayligi-olmaz-290368
ilgili haberler
AKP-MHP, emeklilerin hakları için meclis araştırmasını reddetti
23 Ocak 2024
/haber/akp-mhp-emeklilerin-haklari-icin-meclis-arastirmasini-reddetti-290943
Çalışanlar “emeklilikte adalet” istedi
21 Ocak 2024
/haber/calisanlar-emeklilikte-adalet-istedi-290836
TBMM'de bu hafta gündem emekli maaşları
21 Ocak 2024
/haber/tbmm-de-bu-hafta-gundem-emekli-maaslari-290832
Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi
18 Ocak 2024
/haber/emekli-ayliklarina-ek-yuzde-5-zam-onerisi-tbmm-komisyonunda-kabul-edildi-290748
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
16 Ocak 2024
/haber/erdogan-emekli-maasi-alt-siniri-10-bin-tl-ssk-bag-kur-emeklilerine-ek-yuzde-5-zam-290640
EMEKLİLER SOKAĞA İNDİ
DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
9 Ocak 2024
/haber/disk-emekli-sen-baskani-asgari-ucret-altinda-emekli-ayligi-olmaz-290368
Sayfa Başına Git