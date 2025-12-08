ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2025 09:36
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2025 09:40
Sri Lanka’da sel ve heyelan: 627 kişi öldü

Şiddetli yağışların toplamda 2 milyon 170 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği ifade edildi. Altyapı hasarının büyük olduğu, birçok bölgede tahliyelerin sürdüğü belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta su baskınına uğramış bir sokak görülüyor. Cadde tamamen kahverengimsi sel suları ile kaplanmış ve su seviyesi araç lastiklerini aşacak kadar yüksek. Ortada duran siyah bir otomobilin neredeyse yarısı suya gömülmüş; aracın kaputu açık durumda, bu da muhtemelen sel nedeniyle arıza yaşadığını gösteriyor. Arka planda, “PEMUDA 19 KUPI” yazılı siyah bir bina ile çevredeki evler ve duvarlar görülüyor. Elektrik direkleri, kablolar ve çevredeki yapılar da suyun ortasında belirgin şekilde duruyor. Genel atmosfer, şiddetli yağışların ardından oluşan ciddi bir sel felaketinin etkilerini yansıtıyor.
Fotoğraf: AA

Sri Lanka, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Ülkede afetlerin bilançosu ağırlaşırken, can kaybı 627’ye çıktı.

Daily Mirror’ın aktardığına göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) son durum raporunu paylaştı, 190 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Meksika'da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi
Meksika’da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi
15 Ekim 2025

AA'nın haberine göre, şiddetli yağışların toplamda 2 milyon 170 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği ifade edildi. Altyapı hasarının büyük olduğu, birçok bölgede tahliyelerin sürdüğü belirtildi.

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, felaketlerin yarattığı geniş çaplı tahribat nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Asya genelinde aşırı yağışların etkisi sürerken, yakın zamanda Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında da 914 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Yeri
İstanbul
sri lanka yağmur iklim krizi şiddetli yağış
