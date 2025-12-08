Sri Lanka’da sel ve heyelan: 627 kişi öldü

Sri Lanka, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarla mücadele ediyor. Ülkede afetlerin bilançosu ağırlaşırken, can kaybı 627’ye çıktı.

Daily Mirror’ın aktardığına göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC) son durum raporunu paylaştı, 190 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Meksika’da şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64’e yükseldi

AA'nın haberine göre, şiddetli yağışların toplamda 2 milyon 170 binden fazla kişiyi olumsuz etkilediği ifade edildi. Altyapı hasarının büyük olduğu, birçok bölgede tahliyelerin sürdüğü belirtildi.

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, felaketlerin yarattığı geniş çaplı tahribat nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Asya genelinde aşırı yağışların etkisi sürerken, yakın zamanda Endonezya’nın Sumatra Adası’nda meydana gelen sel ve toprak kaymalarında da 914 kişi hayatını kaybetmişti.

(EMK