Sri Lanka: Solcu Başkan Dissanayake, halkın arkasını döndüğü parlamentoyu feshetti

Sri Lanka'nın yeni Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, hafta sonu kazandığı seçim zaferinin ardından iktidarı pekiştirmek üzere Salı gece yarısı Parlamentoyu feshetti ve iki aya kalmadan yasama meclisi seçimlerinin yenilenmesini istedi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada Parlamento'nun Salı gece yarısı itibariyle feshedildiği ve parlamento seçimlerinin 14 Kasım'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Dissanayake'nin partisinin 225 üyeli Parlamento'da yalnızca üç sandalyesi vardı. Erken seçim, Başkan'ın cumartesi günü yapılan seçimlerde kazandığı zaferde edindiği onayı koruyarak mecliste çoğunluğu kazanmasını sağlayabilir.

Yeni kadın Başbakan Harini Amarasuriya

Sri Lanka Başbakanı Amarasuriya

Dissanayake, meclisi, kendisini başkanlığa taşıyan ittifakta yer alan bir kadın milletvekilinin başbakan olarak yemin etmesinden birkaç saat sonra feshetti. Bir akademisyen ve siyasal aktivist olan 54 yaşındaki Harini Amarasuriya, 24 yıldan bu yana başbakanlığı üstlenen ilk kadın.

Amarasuriya'nın siyasal kariyeri de Dissanayake'ninki gibi. Her iki lider de mevcut parlamentoda muhalefetteki Marksist Ulusal Halk Gücü koalisyonunda yer alıyor.





Anura Kumara Dissanayake kim? Anura Kumara Dissanayake, Cumartesi günü eski Başkan Ranil Wickremesinghe ve muhalefet lideri Sajith Premadasa'ya karşı kazandığı zaferi Sri Lankalıların ülkeyi benzeri görülmemiş bir ekonomik krize sürüklemekle suçladıkları eski siyasal kadrolara arkalarını dönmelerine borçlu. Parlamentoda öoğunluğa sahip olmaması dört başı mamur bir kabine oluşturmasını güçleştireceğinden Dissanayake seçim kampnayası sırasında, kazandığı takdirde parlamentoyu dağıtarak ülkeyi erken seçimlere götürmekrtr kararlı olduğunu açıklamıştı. Beş yıl için seçilen mevcut parlamentonun görev süresi Ağustos 2025'te sona erecekti. Başbakanlığa getirilen Amarasuriya ayrıca adalet, sağlık, kadınlar, sanayi ve ticaret ticaret bakanlıklarını da üstlendi. Dissanayake'nin partisinden bir başka milletvekili Vijitha Herath da dış işleri, ulaştırma, kamu güvenliği, çevre, liman ve sivil havacılık dahil altı bakanlığı üstlendi. Dissanayake'yi bekleyen ilk büyük güçlük, Sri Lanka'nın borçlarını ödeyemez duruma düşmesi üzerine kendisinden önceki başkan Wickremesinghe'nin Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yapılan anlaşmayla dayatılan ezici kemer sıkma önlemlerini gevşetmek üzere kampanya sırasında yaptığı vaadin gereğini yerine getirmek olacak. Wickremesinghe, IMF'yle imzalanan kurtarma anlaşmasını temelden değiştirmeye yönelik herhangi bir adımın, yaklaşık 3 milyar dolarlık dördüncü mali yardım diliminin serbest bırakılmasını geciktirebileceği konusunda yeni hükümeti uyardı. Sri Lanka turizm sektörünü çökerten 2019 IŞİD saldırılarının COVID-19 salgınının sonuçlarıyla birleşerek oluşturduğu darboğaza yanıt veremeyen kötü ekonomi yönetimi altında derin bir krize girmişti. Sri Lanka'da Kiliseler ve Otellerde Patlamalar: 207 Kişi Hayatını Kaybetti

(AEK)