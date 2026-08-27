Srebrenitsa Katliamı'nın sorumlularından Ratko Mladic cezaevinde öldü

1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı’nda işlediği soykırım ve savaş suçları nedeniyle müebbet hapis cezası verilen "Bosna Kasabı" lakaplı eski Sırp general Ratko Mladic, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Belgrad merkezli Informer TV’nin aktardığı bilgiye göre Mladic, cezasını çektiği Lahey’deki Birleşmiş Milletler gözaltı merkezinde öldü.

Srebrenitsa Soykırımı'nın askeri mimarındandı

Yaklaşık 10 yıl boyunca firari olarak yaşadıktan sonra 2011 yılında yakalanan Mladic; eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milošević ve eski Bosnalı Sırp lider Radovan Karadžić ile birlikte dönemin ana faillerinden biriydi.

Yapının askeri kanadını yöneten eski general, BM tarafından koruma alanı ilan edilen Srebrenitsa’da yaklaşık 8 bin Bosnak erkek ve çocuğun katledildiği soykırımın bizzat başında yer almıştı.

Lahey’deki BM Uluslararası Ceza Mahkemesi, Mladic’i soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Eski generalin bu karara yaptığı itiraz ise 2021 yılında reddedilerek cezası kesinleşmişti.

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Dava süreci 9 yıl sürdü

Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, mayıs 2012'de başlamıştı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICTY) 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına Temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 78 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.

Mladiç 16 yıl kaçtı

1992-1995 arasındaki savaşın ardından, bir süre Sırbistan'da özgürce yaşadı. 2001 yılında Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç'in tutuklanması üzerine izini kaybettirdi.

UCM'nin baskılarını artırması üzerine 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Romanya sınırındaki küçük bir köyde yakalanan Mladiç, 31 Mayıs 2011'de UCM'de yargılanmak üzere Lahey'e gönderildi. (KÖ)