Sputnik, işten attığı gazetecileri grev yapıyorlar diye şikayet etti

Sputnik, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendiği için işten attığı gazetecilerden şimdi de grev yaptıkları için şikayetçi oldu.

Sputnik’in bulunduğu Süzer Plaza önüne 17 Ağustos’tan bugüne (140. gün) grevlerini sürdüren sekiz gazeteci ile TGS Yönetim Kurulu, şikayet üzerine polise ifade vermeye çağrıldı.

Sputnik, yasal ve kanuni olan grevin “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu”na aykırı olduğunu iddia etti. Ayrıca gazetecileri ve TGS’yi iş ve çalışma hürriyetini ihlal etmekle, huzur ve sükunu bozmakla itham etti.

Bunun üzerine TGS “Kanunlarımızda bir grevin nasıl yapılacağının açıkça yazmasına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin Sputnik hakkında sendikal hakları ihlal etmekten para cezası kesmesine rağmen, savcılığın şikâyeti haklı bularak grevcileri ifade vermeye çağırması, hukukun tarafsızlığına gölge düşürmektedir. Ancak yine de, gerçeklikle ilgisi bulunmayan, vasat iddialarla dolu bu şikayetin takipsizlikle sonuçlanacağından kuşkumuz yok” diye açıklama yaptı.

Sonrasında da; “Grevin hukuka aykırı olduğunu iddia edip dava açtılar. Yargı bu iddiayı kabul etmeyerek grevimizin kanuni olduğuna karar verdi. İşyeri sendika temsilcimiz Nejdet Eksilmez’i işten çıkardılar. Mahkeme ilk duruşmada işe iadesine karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş yapıldı. Müfettişler yapılan toplu işten çıkarmaların ekonomik nedenle değil sendikal nedenle yapıldığını tespit ederek idari para cezası kesti” hatırlatmalarını yapan TGS “Görüldüğü gibi Sputnik’in tüm hukuksuzlukları birbiri ardına boşa çıkıyor” dedi.

Sputnik çalışanlarının kazanılmış haklarını ve Anayasanın uygulanmasını istemekten başka bir talebi olmadığını belirten TGS “Sputnik’in grevcileri bu şekilde yıldıracağını düşünmesi, çalışanlarını ve sendikamızı tanımamış olmasından kaynaklanmaktadır. Haklı olduğumuz grevimizden ne mahkeme baskısı ile ne de polis baskısı ile vazgeçeriz” diye ekledi.

Ne olmuştu?

Sputnik’in Türkiye bürosunda çalışan basın emekçileri Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendi.

TGS'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak yetki almasından sonra sendika ve Sputnik toplu iş sözleşmesi yapmak için masaya oturdu.

6 aydan uzun süren görüşmeler sonrasında Sputnik masayı dağıttı. Bunun üzerine TGS, 24 Temmuz 2023’te grev kararı ilan etti. Ancak TGS bu hamleye 7 Ağustos’ta sendika temsilcisi Nejdet Eksilmez dahil 24 TGS üyesini ekonomik küçülme bahanesiyle işten atarak karşılık verdi.

TGS de 17 Ağustos’ta greve başladı. Sputnik grevcileri, 140 günden beri işyerlerinin önündeki grev çadırında nöbet tutuyor.

Sputnik grevi 100. gününde

Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı

(HA)