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Yayın Tarihi: 23 Kasım 2023 18:03
 ~ Son Güncelleme: 23 Kasım 2023 18:09
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Sputnik'in işten çıkardığı gazeteciler grevin 100. gününde basın açıklaması yapacak

Rusya devlet ajansı Sputnik'in Türkiye ofisinde gazetecilerin grevi 100'üncü gününe geldi. Türkiye'de yakın tarihin en uzun soluklu basın grevinde gazeteciler, 100'üncü günde (24 Kasım Cuma) kitlesel bir basın açıklaması yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/23/sputnik-in-isten-cikardigi-isciler-grevin-100-gununde-basin-aciklamasi-yapacak.jpg

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendiği için işten çıkarılan 24 gazeteci; işe iade, sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesi talebiyle 100 gündür grev yapıyor.

Sputnik Türkiye ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önünde yarın (24 Kasım Cuma) saat 12.30'da kitlesel bir basın açıklaması yapılacak. Akşam saatlerinde ise sosyal medyada bir etiket çalışması yürütülecek.

Ne olmuştu?

Sputnik Türkiye'de, Ağustos 2022’de başlayan sendikal örgütlenme sürecinde, 2023'ün ilk günlerinde yeter çoğunluk sağlandı. Sputnik emekçileri, TGS öncülüğünde Çalışma Bakanlığına yetki başvurusunda bulundu.

İşveren, yasal süreçte yetkiye itiraz etmeyince topluş iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı. Süreç içinde aylara yayılan 9 görüşme yapıldı. Bazı maddelerde anlaşma sağlandı, bu maddeler tutanak altına alındı.

Ancak iş ücret konusuna gelince işveren tarafı müzakere masasını devirdi. Sputnik'in Türkiyeli yöneticileri TGS üyelerini istifaya zorladı, gazeteciler üzerinde baskı kurdu.

Bunun üzerine Sputnik çalışanları, 24 Temmuz'da grev kararı aldı. Ancak o gün basın açıklamasına katılan gazeteciler, 7 Ağustos'ta işten çıkarıldı. Bunun üzerine Sputnik'teki TGS üyeleri 17 Ağustos'ta greve başladı.

Greve rağmen, Sputnik yönetimi 11 Eylül'de radyo yayınlarını yeniden başlattı. Grevin devam ettiği iş yerine işe alım yasak olmasına rağmen çok sayıda kişiyi işe aldı. Sürecin başından bu yana diyalog kanallarının açılmamasına tepki gösteren grevciler, bakanlığın ve yetkili kurumların yasal süreci hızlandırmasını istiyor.

(HA)

Sputnik Sputnik çalışanları sputnik türkiye türkiye gazeteciler sendikası TGS
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