Sputnik grevine Bandista desteği

Türkiye Gazeteciler Sendikası’yla (TGS) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken 24 gazetecinin işine son veren Sputnik’te grev ikinci ayına girdi.

TGS, yarın (16 Ekim) “Tüm gazetecileri ve emek dostlarını anayasal hakkı için mücadele veren Sputnik çalışanları ile dayanışmaya” davet etti.

Saat 18.30’da Sputnik ofisinin bulunduğu Taksim Gümüşsuyu’ndaki Süzer Plaza önünde buluşmaya çağırdı.

Etkinlikte protest müzik grubu Bandista şarkılarıyla Sputnik çalışanlarına destek verecek.