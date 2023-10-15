ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2023 21:14
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2023 21:20
1 dk Okuma

Sputnik grevine Bandista desteği

TGS, 16 Ekim Pazartesi günü Sputnik grevinin 61. gününde Süzer Plaza önünde bir dayanışma etkinliği düzenliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/15/sputnik-grevine-bandista-destegi.jpg

Türkiye Gazeteciler Sendikası’yla (TGS) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken 24 gazetecinin işine son veren Sputnik’te grev ikinci ayına girdi.

TGS, yarın (16 Ekim) “Tüm gazetecileri ve emek dostlarını anayasal hakkı için mücadele veren Sputnik çalışanları ile dayanışmaya” davet etti.

Saat 18.30’da Sputnik ofisinin bulunduğu Taksim Gümüşsuyu’ndaki Süzer Plaza önünde buluşmaya çağırdı.

Etkinlikte protest müzik grubu Bandista şarkılarıyla Sputnik çalışanlarına destek verecek.

İstanbul
İstanbul'da gazeteci grevi: "Sputnik çalışanları açlık sınırında yaşıyor"
25 Ağustos 2023
bandista Sputnik Sputnik grevi
ilgili haberler
10 vekil, Bakan Vedat Işıkhan’a Sputnik grevini sordu
28 Eylül 2023
/haber/10-vekil-bakan-vedat-isikhana-sputnik-grevini-sordu-285521
SPUTNİK GREVİNDE GAZETECİLER DEVLETE SESLENDİ
"Burası muz cumhuriyeti değilse Sputnik'in pervasızlığına dur deyin"
15 Eylül 2023
/haber/burasi-muz-cumhuriyeti-degilse-sputnik-in-pervasizligina-dur-deyin-284067
Sputnik grevinde 20. Gün: İnançlıyız, kararlıyız
6 Eylül 2023
/haber/sputnik-grevinde-20-gun-inancliyiz-kararliyiz-283616
TGC: İşten çıkarma kararını kınıyoruz
1 Eylül 2023
/haber/tgc-isten-cikarma-kararini-kiniyoruz-283459
ilgili haberler
10 vekil, Bakan Vedat Işıkhan’a Sputnik grevini sordu
28 Eylül 2023
/haber/10-vekil-bakan-vedat-isikhana-sputnik-grevini-sordu-285521
SPUTNİK GREVİNDE GAZETECİLER DEVLETE SESLENDİ
"Burası muz cumhuriyeti değilse Sputnik'in pervasızlığına dur deyin"
15 Eylül 2023
/haber/burasi-muz-cumhuriyeti-degilse-sputnik-in-pervasizligina-dur-deyin-284067
Sputnik grevinde 20. Gün: İnançlıyız, kararlıyız
6 Eylül 2023
/haber/sputnik-grevinde-20-gun-inancliyiz-kararliyiz-283616
TGC: İşten çıkarma kararını kınıyoruz
1 Eylül 2023
/haber/tgc-isten-cikarma-kararini-kiniyoruz-283459
Sayfa Başına Git