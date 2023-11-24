ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 14:24
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 14:59
3 dk Okuma

Sputnik grevi 100. gününde

Sputnik Türkiye ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önündeki kitlesel protestoda konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Haklı olduğumuzu biliyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da bu mücadeleyi bırakmayacağımızı Sputnik’e duyuruyoruz” dedi.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/sputnik-grevi-100-gununde-1.jpg

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendiği için işten çıkarılan 24 gazeteci; işe iade, sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesi talebiyle yaptığı grev 100. gününe girdi.

İşten atılan gazeteciler ve TGS, Sputnik Türkiye ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önünde kısa bir eylem ve basın açıklaması yaptı.

Burada konulan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, greve giden süreci anlattı. “Geride bıraktığımız 100 günde dostlarımızı da gördük, grev kırıcılarını da. Aynı yolda yürüdüğümüz yürekli yol arkadaşlarımızı da gördük, yolda yoldaşlarını satanları da. Sendikamıza yönelik karalama kampanyalarını da gördük, çürüyen yalanları da. Anayasamızı çiğneyen işverenleri de gördük, buna dur diyen hakimleri de. Bizi yakan güneşi de gördük, üşüten fırtınayı, yağmuru da. Ama bu yolda en çok da işte burada Anayasamızı, sendika haklarını ve geleceklerini korumak için direnme duygularından hiçbir şey kaybetmeyen kararlı grevcileri gördük” dedi.

Grev yapanların 100 gündür Sputnik’in hukuksuzluklarına, uzlaşmaz tavrına rağmen ilk günkü gibi kararlı, inançlı bir şekilde direndiğini, bunu da tüm dünyanın gördüğünü söyledi. Sputnik’in türlü oyunlarla grev direncini kırmaya çalıştığından bahseden Durmuş şöyle devam etti:

Grev direncimizi kıramadılar. Önce grevimizin yasal olmadığını iddia ederek kaldırılmasını talep ettiler; 3 gün önce yapılan duruşmada mahkeme grevimizin yasal, üyelerimizin de yasal grevci olduğuna karar verdi.

İçerideki grev kırıcılar aracılığıyla özellikle gazeteciler içerisinde sendikamızın yanlış bir strateji yürüttüğünün, bu duruma sendikanın neden olduğunun propagandasını yaptırdılar.

En başından beri bütün süreci üyelerimizle birlikte yürütüp, tüm kararları birlikte aldığımız ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler.

24 üyemizin ekonomik nedenle işten çıkarıldığını, grev kararıyla ilgisi olmadığını söylediler. Ekonomik sıkıntı yaşayan Sputnik ne hikmetse aynı dönemde işte bu gök kafese taşındı.

Durmuş daha sonra İstanbul 4. İş Mahkemesinin işyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez’in işe iadesine karar verdiği bilgisini ilk kez duyurdu.

“Hukuksuzluk o kadar açık ki, mahkeme heyeti ilk duruşmada karar verdi. Diğer üyelerimiz için de bu kararın en kısa sürede çıkacağına hiç şüphemiz yok” dedi.

Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı
Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı
24 Kasım 2023

100 günlük süre içerisinde sessiz kalanlar da olduğunu söyleyen Durmuş, şunları söyledi:

Daha ilk günden beri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çiğneniyor dedik ama Adalet Bakanlığı bu konuda gereken ilgiyi göstermede yetersiz kaldı.

Muhalif medya kuruluşlarını susturmak için ceza üstüne ceza yağdıran RTÜK seyirci kaldı. Türkiye’de gazetecilerin akreditasyonundan basın kartlarına kadar her şeyden sorumlu İletişim Başkanlığı kör ve sağırı oynadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş göndermenin ötesine geçemedi. Tüm bu yaşananlara rağmen hâlâ buradayız. Çünkü haklı olduğumuzu biliyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da bu mücadeleyi bırakmayacağımızı tüm Sputnik işverenine duyuruyoruz.

Medya sektöründe orman kanunlarını değiştireceğimizi, sendikalı, güvenceli bir çalışmalı ortamını tesis edene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi hem meslektaşlarımıza hem de medya patronlarına ilan ediyoruz. Değiştireceğiz çünkü birlikteyiz. Birlikte güçlüyüz.

Siyasi partiler, sendika ve konfederasyonlar destek verdi

Öte yandan grevin 100. gününe, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Ayrıca Emek Partisi, Demokrat Parti, SoL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sosyalist Emekçiler Partisi ile KESK, DİSK, SES, İşçi Emekçi Birliği, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Liman İş ve TÜMTİS’ten üye ve temsilcileri destek verdi.

(HA)

sputnik türkiye Sputnik çalışanları Sputnik
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Sputnik grevcileri: Cumhuriyet’in 100. yılında Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz
30 Ekim 2023
/haber/sputnik-grevcileri-cumhuriyetin-100-yilinda-anayasal-haklarimizi-kullanamiyoruz-287138
İstanbul'da gazeteci grevi: "Sputnik çalışanları açlık sınırında yaşıyor"
25 Ağustos 2023
/haber/istanbul-da-gazeteci-grevi-sputnik-calisanlari-aclik-sinirinda-yasiyor-283163
Sputnik ‘grev durdurulsun’ istedi, mahkeme reddetti
1 Eylül 2023
/haber/sputnik-grev-durdurulsun-istedi-mahkeme-reddetti-283432
10 vekil, Bakan Vedat Işıkhan’a Sputnik grevini sordu
28 Eylül 2023
/haber/10-vekil-bakan-vedat-isikhana-sputnik-grevini-sordu-285521
TGS’den Sputnik Türkiye hakkında suç duyurusu
23 Ağustos 2023
/haber/tgs-den-sputnik-turkiye-hakkinda-suc-duyurusu-283096
Sputnik Türkiye grevde: Bu grev düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir
17 Ağustos 2023
/haber/sputnik-turkiye-grevde-bu-grev-dusuk-ucretle-calisan-tum-gazetecilerin-grevidir-282864
GREVİN 20. GÜNÜ
Sputnik’e direnen kadınlar: Bizimki haysiyet mücadelesi
5 Eylül 2023
/haber/sputnik-e-direnen-kadinlar-bizimki-haysiyet-mucadelesi-283595
İZMİR’DEN İSTANBUL’A GAZETECİLERDEN GAZETECİLERE DESTEK
"Sputnik grevcilerinin yanındayız"
31 Ağustos 2023
/haber/sputnik-grevcilerinin-yanindayiz-283394
SPUTNİK GREVİNDE GAZETECİLER DEVLETE SESLENDİ
"Burası muz cumhuriyeti değilse Sputnik'in pervasızlığına dur deyin"
15 Eylül 2023
/haber/burasi-muz-cumhuriyeti-degilse-sputnik-in-pervasizligina-dur-deyin-284067
TGS'den Sputnik'e: 17 Ağustos’ta grev pankartını asmaya geliyoruz
8 Ağustos 2023
/haber/tgs-den-sputnik-e-17-agustos-ta-grev-pankartini-asmaya-geliyoruz-282509
bu haberin uzantıları
Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı
24 Kasım 2023
/haber/sputnik-grevcilerinden-ilk-kazanim-isyeri-temsilcisi-nejdet-eksilmez-ise-iade-davasini-kazandi-288399
ilgili haberler
Sputnik grevcileri: Cumhuriyet’in 100. yılında Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz
30 Ekim 2023
/haber/sputnik-grevcileri-cumhuriyetin-100-yilinda-anayasal-haklarimizi-kullanamiyoruz-287138
İstanbul'da gazeteci grevi: "Sputnik çalışanları açlık sınırında yaşıyor"
25 Ağustos 2023
/haber/istanbul-da-gazeteci-grevi-sputnik-calisanlari-aclik-sinirinda-yasiyor-283163
Sputnik ‘grev durdurulsun’ istedi, mahkeme reddetti
1 Eylül 2023
/haber/sputnik-grev-durdurulsun-istedi-mahkeme-reddetti-283432
10 vekil, Bakan Vedat Işıkhan’a Sputnik grevini sordu
28 Eylül 2023
/haber/10-vekil-bakan-vedat-isikhana-sputnik-grevini-sordu-285521
TGS’den Sputnik Türkiye hakkında suç duyurusu
23 Ağustos 2023
/haber/tgs-den-sputnik-turkiye-hakkinda-suc-duyurusu-283096
Sputnik Türkiye grevde: Bu grev düşük ücretle çalışan tüm gazetecilerin grevidir
17 Ağustos 2023
/haber/sputnik-turkiye-grevde-bu-grev-dusuk-ucretle-calisan-tum-gazetecilerin-grevidir-282864
GREVİN 20. GÜNÜ
Sputnik’e direnen kadınlar: Bizimki haysiyet mücadelesi
5 Eylül 2023
/haber/sputnik-e-direnen-kadinlar-bizimki-haysiyet-mucadelesi-283595
İZMİR’DEN İSTANBUL’A GAZETECİLERDEN GAZETECİLERE DESTEK
"Sputnik grevcilerinin yanındayız"
31 Ağustos 2023
/haber/sputnik-grevcilerinin-yanindayiz-283394
SPUTNİK GREVİNDE GAZETECİLER DEVLETE SESLENDİ
"Burası muz cumhuriyeti değilse Sputnik'in pervasızlığına dur deyin"
15 Eylül 2023
/haber/burasi-muz-cumhuriyeti-degilse-sputnik-in-pervasizligina-dur-deyin-284067
TGS'den Sputnik'e: 17 Ağustos’ta grev pankartını asmaya geliyoruz
8 Ağustos 2023
/haber/tgs-den-sputnik-e-17-agustos-ta-grev-pankartini-asmaya-geliyoruz-282509
diğer yazıları
Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı
24 Kasım 2023
Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı
Gazeteci Ayça Söylemez, Akın Gürlek’in şikayetiyle hakim karşısına çıktı
22 Kasım 2023
Gazeteci Ayça Söylemez, Akın Gürlek’in şikayetiyle hakim karşısına çıktı
Gazeteci Mustafa Sönmez’e Cumhurbaşkanına hakaretten beşinci dava
20 Kasım 2023
Gazeteci Mustafa Sönmez’e Cumhurbaşkanına hakaretten beşinci dava
Hülya Deveci: Ogün Samast zamanaşımı nedeniyle yargılanamaz
20 Kasım 2023
Hülya Deveci: Ogün Samast zamanaşımı nedeniyle yargılanamaz
ZONGULDAKLI GAZETECİ MUSTAFA ÖZDEMİR ANLATIYOR
"Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"
16 Kasım 2023
"Kömür küreğiyle dövülüp, hiç maaş ödenmeden gönderilen Afganistanlı işçiler var"
Sayfa Başına Git