Sputnik grevi 100. gününde

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendiği için işten çıkarılan 24 gazeteci; işe iade, sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesi talebiyle yaptığı grev 100. gününe girdi.

İşten atılan gazeteciler ve TGS, Sputnik Türkiye ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önünde kısa bir eylem ve basın açıklaması yaptı.

Burada konulan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, greve giden süreci anlattı. “Geride bıraktığımız 100 günde dostlarımızı da gördük, grev kırıcılarını da. Aynı yolda yürüdüğümüz yürekli yol arkadaşlarımızı da gördük, yolda yoldaşlarını satanları da. Sendikamıza yönelik karalama kampanyalarını da gördük, çürüyen yalanları da. Anayasamızı çiğneyen işverenleri de gördük, buna dur diyen hakimleri de. Bizi yakan güneşi de gördük, üşüten fırtınayı, yağmuru da. Ama bu yolda en çok da işte burada Anayasamızı, sendika haklarını ve geleceklerini korumak için direnme duygularından hiçbir şey kaybetmeyen kararlı grevcileri gördük” dedi.

Grev yapanların 100 gündür Sputnik’in hukuksuzluklarına, uzlaşmaz tavrına rağmen ilk günkü gibi kararlı, inançlı bir şekilde direndiğini, bunu da tüm dünyanın gördüğünü söyledi. Sputnik’in türlü oyunlarla grev direncini kırmaya çalıştığından bahseden Durmuş şöyle devam etti:

Grev direncimizi kıramadılar. Önce grevimizin yasal olmadığını iddia ederek kaldırılmasını talep ettiler; 3 gün önce yapılan duruşmada mahkeme grevimizin yasal, üyelerimizin de yasal grevci olduğuna karar verdi. İçerideki grev kırıcılar aracılığıyla özellikle gazeteciler içerisinde sendikamızın yanlış bir strateji yürüttüğünün, bu duruma sendikanın neden olduğunun propagandasını yaptırdılar. En başından beri bütün süreci üyelerimizle birlikte yürütüp, tüm kararları birlikte aldığımız ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler. 24 üyemizin ekonomik nedenle işten çıkarıldığını, grev kararıyla ilgisi olmadığını söylediler. Ekonomik sıkıntı yaşayan Sputnik ne hikmetse aynı dönemde işte bu gök kafese taşındı.

Durmuş daha sonra İstanbul 4. İş Mahkemesinin işyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez’in işe iadesine karar verdiği bilgisini ilk kez duyurdu.

“Hukuksuzluk o kadar açık ki, mahkeme heyeti ilk duruşmada karar verdi. Diğer üyelerimiz için de bu kararın en kısa sürede çıkacağına hiç şüphemiz yok” dedi.

Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı

100 günlük süre içerisinde sessiz kalanlar da olduğunu söyleyen Durmuş, şunları söyledi:

Daha ilk günden beri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası çiğneniyor dedik ama Adalet Bakanlığı bu konuda gereken ilgiyi göstermede yetersiz kaldı. Muhalif medya kuruluşlarını susturmak için ceza üstüne ceza yağdıran RTÜK seyirci kaldı. Türkiye’de gazetecilerin akreditasyonundan basın kartlarına kadar her şeyden sorumlu İletişim Başkanlığı kör ve sağırı oynadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettiş göndermenin ötesine geçemedi. Tüm bu yaşananlara rağmen hâlâ buradayız. Çünkü haklı olduğumuzu biliyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da bu mücadeleyi bırakmayacağımızı tüm Sputnik işverenine duyuruyoruz. Medya sektöründe orman kanunlarını değiştireceğimizi, sendikalı, güvenceli bir çalışmalı ortamını tesis edene kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi hem meslektaşlarımıza hem de medya patronlarına ilan ediyoruz. Değiştireceğiz çünkü birlikteyiz. Birlikte güçlüyüz.

Siyasi partiler, sendika ve konfederasyonlar destek verdi

Öte yandan grevin 100. gününe, Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve CHP’nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Ayrıca Emek Partisi, Demokrat Parti, SoL Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emekçi Hareket Partisi, Devrimci İşçi Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, İşçi Demokrasisi Partisi, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sosyalist Emekçiler Partisi ile KESK, DİSK, SES, İşçi Emekçi Birliği, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Liman İş ve TÜMTİS’ten üye ve temsilcileri destek verdi.

(HA)