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Yayın Tarihi: 24 Kasım 2023 12:30
 ~ Son Güncelleme: 24 Kasım 2023 12:30
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Sputnik grevcilerinden ilk kazanım: İşyeri temsilcisi Nejdet Eksilmez işe iade davasını kazandı

bianet'e konuşan Nejdet Eksilmez, "Bu karar benimle birlikte tüm arkadaşlarımın haksız bir şekilde işten çıkarıldığını ortaya koydu. Sputnik bir an önce müzakere masasına dönmeli" dedi. Eksilmez ayrıca grev kırıcıları eleştirdi.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/24/sputnik-grevcilerinden-ilk-kazanim-isyeri-temsilcisi-nejdet-eksilmez-ise-iade-davasini-kazandi.jpg

Sputnik’in Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda (TGS) örgütlendiği için işten çıkardığı 24 gazeteci arasındaki gazeteci Nejdet Eksilmez açtığı işe iade davasını kazandı.

Haber; gazetecilerin işe iade, sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesi talebiyle 100 gündür devam eden grevlerinin 99. gününde geldi.

İstanbul 4. İş Mahkemesi, Eksilmez’in sendikal nedenlerle işten çıkartıldığına hükmetti. Dava, Eksilmez işyeri temsilcisi olduğu için diğer işten atılan gazetecilerden ayrı görüldü. Davada Eksilmez’i TGS avukatlarından Beste Dönmez ve Ülkü Şahin temsil etti. Avukat Ferdi Kurnaz da Sputnik’i temsilen duruşmaya katıldı.

TSG avukatları, Sputnik’in Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu ihlal ettiğini belirtti. İki avukat kanunun “İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi” başlıklı 24 maddesi uyarınca “işverenin, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe feshedemeyeceğini” söyledi.

Görülen ilk duruşmada kararını açıklayan mahkeme feshin geçersizliğine ve Eksilmez’in işine iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Eksilmez’in işten çıkartılması sürecindeki ücreti ve diğer haklarının ödenmesine hükmetti.

Kararı değerlendiren Eksilmez, mahkemenin haksız yere, sendikal nedenlerle ve hukuksuz bir şekilde işten çıkartıldıklarını kanıtladığını söyledi. Eksilmez şöyle konuştu:

Biz bu kararı kazanım olarak çok önemli buluyoruz. Hep söylediğimiz gibi işveren bizi hukuksuz bir şekilde işten çıkardı. Türkiye'de bundan daha hızlı alınmış bir iş mahkemesi kararı var mı bilmiyorum ama ilk duruşmada alınmış bu karar umarım ibret olacaktır. Bu karar benimle birlikte tüm arkadaşlarımın haksız bir şekilde işten çıkarıldığını ortaya koymuştur. İşveren bir an önce müzakereye dönmelidir.

İşveren küçülme gerekçesi ile işten çıkardığını beyan etse de, anlaşılacağı gibi mahkeme yoluyla ödeyeceği tazminat ve ücretler bizim taleplerimize evet dedikten sonra ödeyeceği ücretten fazladır. İnat etmeye gerek yok, arkadaşlarımız ve biz mahkemelerin kısa sürede vereceği kararlarla haklılığımızı ortaya koyacağız dedik, koyduk. Matematikte 1+1 nasıl eşittir 2 ise bizim işten çıkarılmamız da hukuksuzdur.

Burada tekrar konuşulması gereken şey, bu hukuksuz işten çıkarmalarda ortaya bir karakter koyamayan yöneticilerdir. 24 gazeteciyi işten çıkarılırken ses çıkaramayan, sus pus yayınlarına devam eden yöneticiler, kendi editörü işten atılmışken yayınına devam eden programcılar, sendikalıyken biz işten atıldıktan sonra istifa edip çalışmaya devam eden personel içeride neyin haberciliğini yapacak?

Biz 100 gündür grevdeyiz, işten atıldığımız 110 gün oldu, bize geçmiş olsun bile diyemeyenler kime ne fayda sağlayabilir, etik tartışmalar bunun neresinde? Kapının önünde haksızlığa uğramış meslektaşına bir kelime destek mesajı veremeyeceksin sonra yayına çıkacaksın ve ‘hukuk’ diyeceksin, başka sendikalardan konuklar alıp göz boyayacaksın... Ben onlar adına utanıyorum...

Bu kararı haber yaparlar mı? Sahi nasıl geçti habersiz?

(HA)

sputnik türkiye Sputnik Sputnik çalışanları Nejdet Eksilmez
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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