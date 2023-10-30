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HAKLAR
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2023 10:17
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2023 12:00
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Sputnik grevcileri: Cumhuriyet’in 100. yılında Anayasal haklarımızı kullanamıyoruz

Cumhuriyet'in 100. yılını Sputnik’in bulunduğu Süzer Plaza önünde kutlayan gazeteciler, "Cumhuriyetimize de haklarımıza da sahip çıkacağız" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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https://static.bianet.org/haber/2023/10/30/sputnik-grevcileri-cumhuriyetin-100-yilinda-anayasal-haklarimizi-kullanamiyoruz.jpg
Nisa Sude Demirel/Evrensel, Evrim Kepenek, Pınar Erol/bianet

Sputnik’te sendikalaştıkları için işten atılan gazeteciler grevlerinin 74. gününde (dün) Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için açıklama yaptı.

Sputnik çalışanlarının açıklamasına gazeteciler, Öğretmen Sendikası, Tüm Emekli Sen, Emek Partisi ve Sol Parti İstanbul il örgütleri temsilcileri ve bianet’ten gazeteciler destek verdi.

“Sputnik grevi artık Sputnik gazetecilerinden çıktı”

Açıklamada ilk olarak grevdeki gazetecilerden Harun Erözbağ konuştu:

"Bu grev başlamadan önce biraz korkuyordum. Grev neticede sahada bir mücadeledir. Fakat bugün 74. gündeyiz. Korkularımın ne kadar yersiz olduğunu anladım. Çünkü hala ilk günkü direnç ve azimle mücadeleyi sürdürüyoruz.”

“Şimdi içerde Cumhuriyet yayını yapıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını anıyorlar. Kağıt üstünde cumhuriyetçilik oynuyorlar. İş emek-sömürü tercihine gelince sömürüyü seçenler emekçileri çok kolay ağızlarına alabiliyorlar. Ama bunları düzelteceğiz. Sputnik grevi artık Sputnik gazetecilerinden çıktı, Türkiye medya tarihinin önemli bir mücadele anına dönüştü."

"Greve gelen, gelmeyen, sosyal medyadan destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Başarısızlık bizim literatürümüzde yok. Başta TGS olmak üzere bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”

"TİS imzalama hakkı çiğnendi"

Erözbağ’ın ardından konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş da şunları belirtti:

“Bugün Cumhuriyetin 100. yılı, kutlu olsun. Nice yüzyılları görsün bu ülke. Biz bugün 74 gündür bu çadırı burada tutabiliyorsak, bu bir cumhuriyet ülkesi olduğu içindir. Ama buradaki grevin ne kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.

Sputnik patronlarının anayasal bir hak olan sendikalaşma ve TİS imzalama hakkını çiğnediğini hatırlatan Durmuş, son olarak şöyle dedi:

“Burada bir sömürü düzeni inşa etmeye çalışıyorlar. Ama buna izin vermeyeceğiz. Onların yaratmak istediği gibi kanun tanımaz bir ülkenin oluşmasına izin vermeyeceğiz. Biz hem haklarımız için hem de anayasa uygulanarak tüm çalışanların, gazetecilerin sendikalı olabilmesi için direniyoruz. Cumhuriyetimize de haklarımıza da sahip çıkacağız."

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(EMK)

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