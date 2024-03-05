Sputnik çalışanları 200 günü geride bırakan grevde yeni mücadele yolu belirledi

24 gazetecinin işten atıldığı Sputnik'in Türkiye ofisinde sürdürülen ve 200 günü geride bırakan grevde yeni bir aşamaya geçildi. Sputnik'in ofisinin olduğu İstanbul Gümüşsuyu'ndaki Süzer Plaza önündeki direniş sonlandırıldı.

Grev resmi olarak devam ediyor ancak Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve işten atılan gazeteciler dava sürecini takip etmeye devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ve onurunu hiçbir şirket ya da kişiye çiğnetmeye niyetli olmadığımızı yargı önünde dile getirmeye devam edeceğiz" dedi:

Bilindiği üzere, geçen yıl Şubat’ta başlayan müzakere süreci, işverenin masadan kalkması üzerine tıkanmıştı. Sputnik Türkiye bürolarında 24 Temmuz 2023’te grev kararı ilan etmemizin ardından, 7 Ağustos’ta sendika temsilcimiz dahil 24 üyemiz, ekonomik küçülme bahanesiyle işten atıldı.

17 Ağustos 2023’te başlayan grevimiz bugün itibariyle 200 günü geride bıraktı.

Bu süre boyunca grevimize ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda meslek örgütü dayanışma mesajları ve ziyaretleri ile destek verdi. Farklı işkollarından sendikalar, emekten yana siyasi partiler, meslek odaları, dernek ve diğer demokratik kitle örgütleri çok defa dayanışma gösterdi. Sputnik’in dinleyici, okuyucu, konuk ve yorumcuları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Sputnik işvereni tarafından çiğnenmesine ve grev kırıcıların gayri ahlaki söz ve eylemlerine karşı, olması gerektiği yerde, grevci işçilerin yanında durdu.

Sputnik işvereninin Anayasamızı çiğneyen tutumuna karşı maalesef bakanlıklar, İletişim Başkanlığı, RTÜK sessiz kaldı. Mücadeleci dostlarımızın dayanışmasını bir kenara koyarsak, yabancı bir devlete karşı yürüttüğümüz grevde devletimiz tarafından yalnız bırakıldık. Rusya Federasyonu’nun resmi ajansı olan Sputnik’in ülkemizde kanunları tanımamasına sessiz kalanlara karşı da mücadele ettik.

Sendikamızın, sorunun müzakere ile çözümü için hem Rusya Federasyonu Büyükelçiliği hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde çok sayıda girişimi ve görüşmesi oldu. Ancak geçen 200 gün boyunca sendikamızın tüm iyi niyet ve müzakere çabalarına rağmen işveren tarafı kapıyı müzakereye kapalı tuttu.

İşverenin gayri ahlaki ve gayri yasal her türlü girişimi ile mücadele ederken, grevci üyelerimizin maddi ve manevi ihtiyaçları Sendikamız tarafından karşılandı. Son süreçte üyelerimizle yapılan toplantıda, grevin devam etmesine ancak grev yerlerinde beklemeye son verilmesine, dava sürecinin takip edilmesine karar verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve onurunu hiçbir şirket ya da kişiye çiğnetmeye niyetli olmadığımızı yargı önünde dile getirmeye devam edeceğiz.