Spotify 2025 Türkiye özeti: Rap ve melankoli yine zirvede

Spotify, Türkiye’de 2025 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.

Liste, son yıllarda giderek belirginleşen bir eğilimi yeniden doğruladı: Türkçe rap ve melankolik pop, hâlâ ülkenin dinleme alışkanlıklarını belirleyen en güçlü iki kanal. Genç dinleyicilerin büyük bir kısmı kendilerini ifade biçimi olarak rap’e yönelirken, duygusal yoğunluk taşıyan şarkılar da yaygın şekilde dinlenmeye devam ediyor.

Bu yılın zirvesine BLOK3, Semicenk, Ati242, Poizi, SNOW ve Aleyna Tilki gibi isimlerin yerleşmesi, Türkiye’de genç dinleyicinin ortak estetik zevkini belirleyen ana akım sesin artık bu isimler tarafından taşıdığını ortaya koyuyor.

Listede dikkat çeken bir diğer unsur ise “melankoli”nin güçlü hâkimiyeti. “Sevmeyi Denemedin”, “Sen Kaldın”, “Sonbahar” ve “Sana Güvenmiyorum” gibi şarkıların ortak duygusu, yalnızlık ve hayal kırıklıkları etrafında şekilleniyor.

Spotify ilk 10 SEVMEYİ DENEMEDİN – BLOK3

Sen Kaldın – Semicenk

Keşke – BLOK3, Ati242

SONBAHAR – Era7capone, Poizi, SNOW

Sana Güvenmiyorum – Dedub Sessions – Dedublüman, Aleyna Tilki

ÇIKAR BİRİ KARŞIMA – Poizi, Era7capone, SNOW

Gözlerinden Gözlerine – Semicenk

git – BLOK3

Italy Forma – Ati242

napıyosun mesela? – BLOK3