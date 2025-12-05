Spotify 2025 Türkiye özeti: Rap ve melankoli yine zirvede

Spotify, Türkiye’de 2025 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı.
Liste, son yıllarda giderek belirginleşen bir eğilimi yeniden doğruladı: Türkçe rap ve melankolik pop, hâlâ ülkenin dinleme alışkanlıklarını belirleyen en güçlü iki kanal. Genç dinleyicilerin büyük bir kısmı kendilerini ifade biçimi olarak rap’e yönelirken, duygusal yoğunluk taşıyan şarkılar da yaygın şekilde dinlenmeye devam ediyor.
Bu yılın zirvesine BLOK3, Semicenk, Ati242, Poizi, SNOW ve Aleyna Tilki gibi isimlerin yerleşmesi, Türkiye’de genç dinleyicinin ortak estetik zevkini belirleyen ana akım sesin artık bu isimler tarafından taşıdığını ortaya koyuyor.
Listede dikkat çeken bir diğer unsur ise “melankoli”nin güçlü hâkimiyeti. “Sevmeyi Denemedin”, “Sen Kaldın”, “Sonbahar” ve “Sana Güvenmiyorum” gibi şarkıların ortak duygusu, yalnızlık ve hayal kırıklıkları etrafında şekilleniyor.
Spotify ilk 10
- SEVMEYİ DENEMEDİN – BLOK3
- Sen Kaldın – Semicenk
- Keşke – BLOK3, Ati242
- SONBAHAR – Era7capone, Poizi, SNOW
- Sana Güvenmiyorum – Dedub Sessions – Dedublüman, Aleyna Tilki
- ÇIKAR BİRİ KARŞIMA – Poizi, Era7capone, SNOW
- Gözlerinden Gözlerine – Semicenk
- git – BLOK3
- Italy Forma – Ati242
- napıyosun mesela? – BLOK3
BLOK3 kimdir?
Spotify’ın “Yılın Şarkıları 2025 Türkiye” listesinin ilk 10’unda dört şarkısı yer alan BLOK3, gerçek adıyla Hakan Aydın, 15 Ağustos 2002’de Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğdu.
2021’den itibaren müzik yapmaya başlayan rapçi, özellikle 2022’de çıkan “VUR” ve 2023’te geniş kitlelere ulaşan “AFFETMEM” ile tanındı.
2024’te ilk stüdyo albümü “Obsesif”i yayınladı.
Trap ve modern hip hop altyapılarını, gençlik, mahalle kültürü ve duygusal çatışmalar gibi temalarla birleştiren rapçi, hem sert hem de içe dönük üslubuyla özellikle genç dinleyiciler arasında güçlü bir karşılık buluyor.
Dijital platformlarda yüksek dinlenme rakamlarına ulaşması, sahne stilinin ve sosyal medya görünürlüğünün dikkat çekmesi, onu kısa sürede “yeni nesil rap’in öne çıkan figürlerinden biri” hâline getirdi. (TY)