Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracağını duyurdu

Merkezi İsveç’te olan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, artan maliyetler nedeniyle bir yılda üçüncü kez işçi çıkarmaya hazırlandığını duyurdu.

Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek'in çalışanlarla paylaştığı mesaj, şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı'nın aktarımına göre, mesajda ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını ve artan faiz oranlarının finansa erişimi daha pahalı hale getirdiğini belirten Ek, Spotify’in bu gerçeklerden kaçamayacağını vurguladı.

Geçen yılın sonunda yaklaşık 8 bin 400 çalışanı vardı

Ek, “Çoğu ölçüme göre daha üretkeniz ancak daha az verimliyiz. İkisi de olmalıyız" dedi ve bu kapsamda, çalışanların yaklaşık yüzde 17’si ile yollarını ayıracaklarını belirtti.

Geçen yılın sonunda, Stockholm merkezli şirketin yaklaşık 8 bin 400 çalışanı vardı.

Şirket, bu yıl içinde iki dalgada 800 çalışanın işine son vermişti.

Ek’in son kararı, yaklaşık 1500 kişinin daha işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2023'nin başından bu yana 253 binden fazla çalışanının işine son verdi.

Spotify hakkında Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmeni sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmeti. Müzik çalma gibi temel işlevler tamamıyla ücretsizdir ancak dilersen Spotify Premium'a yükseltmeyi tercih edebilirsiniz Premium veya ücretsiz üyeliğini varsa: Müzik zevkine göre öneriler alma

Müzik ve podcast koleksiyonları oluşturma

Ve daha pek çok şey! Spotify, bilgisayarlar, telefonlar, tabletler, hoparlörler, TV'ler, arabalar da dahil olmak üzere geniş bir cihaz aralığında kullanılabilir ve bir cihazdan diğerine Spotify Connect'i kullanarak kolaylıkla geçebilirsiniz.

(EMK)