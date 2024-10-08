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LGBTİ+
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2024 16:10
1 dk Okuma

SPoD’un #BenHepBuradaydım kampanyası devam ediyor

“İlk kez âşık olduğumda buradaydım. Arkadaşlarım, evim, her gün beslediğim sokak köpekleri ve her sabah selamlaştığım komşularım burada.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Türkiye’nin dört bir yanındaki LGBTİ+’lara yönelik artan nefret söylemlerine, anlatısal şiddete, dezenformasyon ve karalama kampanyalarına karşı sesini yükseltmek için Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından 10 Eylül 2024’te başlatılan #BenHepBuradaydım kampanyası kapsamında yeni bir video yayınlandı.

“Köyüm, ailem, mezarlarım burada”

Videoda yer alan LGBTİ+’lar, iktidar ve ortaklarının “Batı’dan ithal edildikleri” söylemlerine yanıt verdi.

Videoda öne çıkan anlatılardan bazıları şöyle: 

“Üniversite sınavlarına burada, şu yakındaki okulda girdim. Köyüm, ailem, mezarlarım burada. Yani, ben hep buradaydım." 

“İlk kez âşık olduğumda buradaydım. Arkadaşlarım, evim, her gün beslediğim sokak köpekleri ve her sabah selamlaştığım komşularım burada.”

Kampanya Hakkında

#BenHepBuradaydım kampanyası, Türkiye’de hak karşıtı hareketler tarafından yayılan toplumsal cinsiyet karşıtı anlatıların artış göstermesi nedeniyle LGBTİ+’ların sesini yükseltmeyi, mücadeleyi büyütmeyi ve yanlış, taraflı içerikleri doğru bilgiyle dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu kampanya ile SPoD, LGBTİ+’ların varoluşlarını, hikâyelerini ve anılarını ön plana çıkararak LGBTİ+’ların bu toprakların ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyor; “ithal, yabancı, kökü dışarıda” gibi söylemlere meydan okuyor. Kampanya; bekâr annelere, hanelere; LGBTİ+lara ve dostlarına sesleniyor. (TY)

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