SPoD "Kendinden Ayırma Beni" Kampanyasına destek bekliyor

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), yeni kampanyası "Kendinden Ayırma Beni" ile dayanışmanın gücünü göstermeyi, LGBTİ+’ların temel haklar ve özgürlüklere eşit ve adil bir şekilde erişim mücadelesine yönelik çabaları görünür ve SPoD’un LGBTİ+’lara sunduğu destekleri sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

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Onur ayı öncesinde LGBTİ+’lara ve LGBTİ+ dostlarına dayanışmayı yükseltmek için çağrıda bulunan SPOD, harekete ve yanında duranlara birlikte daha güçlü olma çağrısı yaptı.

SPOD çağrısında şöyle dedi:

"Türkiye’nin dört bir yanındaki LGBTİ+’lar için erişilebilir olmayı sürdürmek için sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Her desteğin bir bireyin yaşamında dönüşümler yaratabileceğini biliyoruz. Çünkü bize koca bir okyanusta ufacık bir damladan ibaret olduğumuzu olduğumuzu söyleseler de, o koca okyanusların bir araya gelen damlalardan oluştuğunu biliyoruz.

"Bu yıl onur ayı boyunca 13 yıldır LGBTİ+’ların hayatına nasıl dokunduğumuzu ve Türkiye’deki LGBTİ+ topluluğu için hayal ettiğimiz geleceği anlatacağız. Geçmişimizi kutlamak ve yarın için kurduğumuz hayallere ortak olmak için sizleri de bu çabaları görünür kılmaya ve bize destek olmaya davet ediyoruz."

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(EMK)