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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 09:04
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 09:06
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SPoD: Katillerimiz sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz.

“Hrant’ın katledildiği o günü unutmuyoruz. O gün barışa, bir arada yaşama irademize vurulan darbeyi hayatın her alanında her gün daha çok hissediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/spod-katillerimiz-sokaklarda-gezse-de-biz-buradayiz-gitmiyoruz.jpg

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), yayınladığı açıklama ile gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

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Açıklamada, “Katillerimiz sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Hrant’ı barışa olan özlemi, her şeye rağmen yaşadığı topraklarda mücadeleyi sürdürmeye olan azmiyle anıyoruz. Hrant’ın katledildiği o günü unutmuyoruz. O gün barışa, bir arada yaşama irademize vurulan darbeyi hayatın her alanında her gün daha çok hissediyoruz.”

“O kurşunu sıkan katil artık özgür. Yakalandığı ilk gün verdiği pozlar kalbimizi ve adalete olan inancımızı nasıl yaraladıysa bugün bir sürü siyasi tutsak haksızca hapisteyken o katilin sokakta özgürce dolaştığını bilmek bize aynı hissi veriyor.”      

“Hrant’a, barışa, özgürlüğe ve yetiştiğimiz topraklarda yaşama hakkımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Katillerimiz sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz.”

(EMK)

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