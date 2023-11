SPoD: Katillerimiz sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz.

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), yayınladığı açıklama ile gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

KATİL BÜTÜN İNFAZ İNDİRİMLERİNDEN YARARLANDI Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast salıverildi

Açıklamada, “Katillerimiz sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Hrant’ı barışa olan özlemi, her şeye rağmen yaşadığı topraklarda mücadeleyi sürdürmeye olan azmiyle anıyoruz. Hrant’ın katledildiği o günü unutmuyoruz. O gün barışa, bir arada yaşama irademize vurulan darbeyi hayatın her alanında her gün daha çok hissediyoruz.”

“O kurşunu sıkan katil artık özgür. Yakalandığı ilk gün verdiği pozlar kalbimizi ve adalete olan inancımızı nasıl yaraladıysa bugün bir sürü siyasi tutsak haksızca hapisteyken o katilin sokakta özgürce dolaştığını bilmek bize aynı hissi veriyor.”

“Hrant’a, barışa, özgürlüğe ve yetiştiğimiz topraklarda yaşama hakkımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Katillerimiz sokaklarda gezse de biz buradayız, gitmiyoruz.”

(EMK)