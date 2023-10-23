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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 15:41
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 15:43
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SPoD İstanbul Maratonu’na çağırıyor

“5 Kasım’da 45. kez düzenlenecek #İstanbulMaratonu'nda Halk Koşusu’na kayıt yaptırarak LGBTİ+ görünürlüğüne katkı sağlamak ister misin? Gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayalimizi bizimle koşarak büyütebilirsin!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/spod-istanbul-maratonuna-cagiriyor.jpg

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 5 Kasım’da düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda Halk Koşusu’na çağırıyor. Amaç, LGBTİ+ görünürlüğünü arttırmak.

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SPoD’dan yapılan açıklama şöyle:

“5 Kasım’da 45. kez düzenlenecek #İstanbulMaratonu'nda Halk Koşusu’na kayıt yaptırarak LGBTİ+ görünürlüğüne katkı sağlamak ister misin? Gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayalimizi bizimle koşarak büyütebilirsin!”

Halk Koşusu'na kayıt https://bit.ly/3PYZxx4

(EMK)

Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) İstanbul Maratonu
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