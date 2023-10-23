SPoD İstanbul Maratonu’na çağırıyor
Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), 5 Kasım’da düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda Halk Koşusu’na çağırıyor. Amaç, LGBTİ+ görünürlüğünü arttırmak.
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SPoD’dan yapılan açıklama şöyle:
“5 Kasım’da 45. kez düzenlenecek #İstanbulMaratonu'nda Halk Koşusu’na kayıt yaptırarak LGBTİ+ görünürlüğüne katkı sağlamak ister misin? Gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayalimizi bizimle koşarak büyütebilirsin!”
Halk Koşusu'na kayıt https://bit.ly/3PYZxx4
5 Kasım’da 45. kez düzenlenecek #İstanbulMaratonu'nda Halk Koşusu’na kayıt yaptırarak LGBTİ+ görünürlüğüne katkı sağlamak ister misin?— SPoD (@spodlgbti) October 20, 2023
Gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayalimizi bizimle koşarak büyütebilirsin! 🏳️🌈
Halk Koşusu'na kayıt✍️https://t.co/tyyZVLaFLz pic.twitter.com/9QwV9iK7rH
(EMK)