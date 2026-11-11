SPoD hakkında kapatma talebi: İddianame ne diyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) kapatılmasını ve derneğin dört kurucusunun bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, 2 Kasım’da hazırlanan ve İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede dört kişi, 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”le suçlanıyor. Savcılık ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca sanıkların belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasını talep ediyor.

Savcılık, SPoD hakkında fesih talebinde de bulundu.

Savcılık, SPoD’un kapatılmasını istedi

Soruşturma ihbarla başladı

Soruşturma, “Ailem Güvende Operasyonu” kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığına yapılan bir ihbar üzerine başlatıldı.

Dosyada İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 7 Eylül tarihli denetim raporu, İl Jandarma Komutanlığının mali araştırma raporları, MASAK incelemesi ve açık kaynak araştırmaları deliller arasında gösterildi.

Operasyonda gözaltına alınan dört dernek kurucusundan ikisi 16 Eylül’den bu yana tutuklu. Diğer iki kişiden biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanıyor.

Mahkeme, 9 Kasım’daki tensip zaptıyla iki hak savunucusunun tutukluluklarının devamına karar verdi.

Davanın ilk duruşması 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.30’da İstanbul Adliyesi 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Dernek faaliyetleri suçlamalara dayanak yapıldı

İddianamede, 21 Eylül 2011’de kurulan SPoD’un program ve atölyeleri, kitap okuma etkinlikleri, film gösterimleri, üniversitelerle yaptığı çalışmalar, hukuki ve psikolojik destek faaliyetleri, sosyal politika önerileri ve sosyal medya paylaşımları sıralandı.

Avukatlar ve stajyer avukatlara yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa çerçevesinde düzenlenen ayrımcılık çalıştayları da dosyaya girdi.

Dernek binasında yapılan aramada görülen evrak dolapları, farklı dillerdeki yayınlar, toplantı salonu, projeksiyon perdesi ve sandalyeler de iddianamede kayda geçirildi.

Savcılık, derneğin LGBTİ+’lara yönelik hizmet modelleri geliştirme, ayrımcılığı azaltma ve eşit istihdamı teşvik etme çalışmalarını “azınlığın çoğunluğa tahakkümü” ve “devletin içinde bir ayrıştırma çalışması” olarak değerlendirdi.

Sosyal medya paylaşımları ve “Benim Çocuğum” belgeseli

SPoD’un sosyal medya paylaşımları da dosyada yer aldı.

LGBTİ+ çocukları olan ebeveynlerin deneyimlerini konu alan “Benim Çocuğum” belgeseline ilişkin 23 Nisan tarihli paylaşım, “Lezbiyen Görünürlük Günü kutlu olsun” mesajı ve “Sandıklarından daha büyük, daha güçlü, daha örgütlüyüz!” ifadesinin yer aldığı paylaşım savcılık tarafından suçlamalara dayanak gösterildi.

İddianamede “Benim Çocuğum” belgeseli, “LGBTİ+ olduğu ileri sürülen bir çocuğun ailesine karşı izlettirilmesi amacıyla çekilen filmlerden” biri olarak tanımlandı.

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Proje destekleri de dosyada

İddianamede SPoD’un 2012-2026 arasında aldığı yurt içi ve yurt dışı proje destekleri MASAK kayıtları üzerinden sıralandı.

Resmi olarak Dernekler Müdürlüğüne bildirilen destekler arasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, çeşitli ülkelerin büyükelçilik ve konsoloslukları, uluslararası insan hakları örgütleri ve Sabancı Üniversitesi kaynaklı hibeler bulunuyor.

Dosyada bu desteklerle bağlantılı ayrı bir mali suç tespiti yer almıyor.

Suçlama ile talep edilen ceza arasındaki fark

Kaos GL’nin hukuki değerlendirmesine göre, Dernekler Kanunu’nun 30. maddesi iki ayrı durumu düzenliyor.

Maddenin bir bendi, derneklerin tüzüklerinde belirtilen amaç ve çalışma konuları dışında faaliyet yürütmesini yasaklıyor ve bunun karşılığında adli para cezası öngörüyor.

Diğer bent ise Anayasa ve kanunlarla yasaklanan amaçlarla veya suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek üzere dernek kurulmasını düzenliyor ve bir yıldan üç yıla kadar hapis ile fesih yaptırımı öngörüyor.

Savcılık, SPoD’un tüzüğünde belirtilen amaçların dışına çıktığını ileri sürerken daha ağır yaptırım öngören düzenlemenin uygulanmasını talep etti.

Tar haberinde iddianamede derneğin danışmanlık, yayın veya dayanışma çalışmalarının hangi somut suç tipini oluşturduğuna ilişkin ayrıca bir suç tanımlaması yapılmadığını belirtti.

“Genel ahlak” ve “ailenin korunması” gerekçeleri

Savcılık, suçlamalarını Anayasa’nın “ailenin korunması”, “çocuğun üstün yararı” ve “genel ahlak” hükümleriyle Türk Medeni Kanunu ve Çocuk Koruma Kanunu’ndaki düzenlemelere de dayandırdı.

SPoD’un internet paylaşımlarının herhangi bir filtre olmadan erişilebilir olması, iddianamede çocukların gelişimine zarar verebilecek ve hukuka veya ahlaka aykırı bir faaliyet olarak değerlendirildi.

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Kurucular: Yıllardır dernekte görevimiz yok

Yargılanan dört kişi, jandarma ve savcılık ifadelerinde SPoD’un kuruluşunda yer aldıklarını ancak farklı tarihlerde dernekle aktif ilişkilerini sonlandırdıklarını söyledi.

Kurucular, sonraki yıllarda yürütülen faaliyetler, sosyal medya hesapları ve mali işlemler üzerinde görev ya da yetkilerinin bulunmadığını belirtti.

Savcılık ise kurucu sıfatından hareketle dört kişiyi derneğin sonraki yıllardaki faaliyetlerinden de sorumlu tuttu.

SPoD: “Yine olsa yine yaparız”

SPoD, kapatma talebinin ardından yaptığı açıklamada 15 yıldır yürüttüğü faaliyetleri savundu:

15 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarımız, faaliyet raporlarımız, etkinliklerimiz ve dayanışma pratiklerimiz, derneğimizin kapatılması talebine gerekçe gösteriliyor. Evet, bunların hepsini yaptık. Yine olsa yine yaparız.

SPoD ve çok sayıda LGBTİ+ örgütü ortak açıklamalarında da “SPoD kapatılamaz, örgütlenme özgürlüğümüzden vazgeçmiyoruz” dedi.

Örgütler, insan hakları örgütlerini, sendikaları, meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini ve basın mensuplarını 18 Kasım’daki ilk duruşmaya çağırdı.

(NÖ)