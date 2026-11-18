İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Kasım Çarşamba günü görülen SPoD davasının ilk duruşmasında, 16 Eylül'den beri tutuklu bulunan Cenk Soyer ve Volkan Yılmaz'ın tahliyesine karar verdi.

SPoD davası bugün başlıyor: 38 insan hakları örgütünden ortak çağrı

Savcının tutukluluğun devamı talebi kabul edilmedi.

Tutuksuz yargılanan Osman Cihan Hüroğlu ve Özlem Çolak hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

Derneğin kapatılması istemi hakkında ise karar verilmedi. Duruşma 12 Şubat 2027'ye ertelendi.

“Derneğin çalışmaları suç teşkil etmiyor”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Kasım tarihli iddianamesinde 4 kurucunun Dernekler Kanunu'na muhalefetten cezalandırılması ve derneğin feshedilmesi isteniyor.

Duruşmada kuruculardan Cihan Hüroğlu, derneğin tüzüğüne uygun faaliyet gösterdiğini belirterek “Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Hüroğlu'nun avukatı Bilge Bilgin, "Benim Çocuğum" belgeselinin sinemalarda gösterilmiş, bandrollü bir eser olduğunu hatırlattı. Derneğin kapatılması talebine karşı çıkarak, ailelerin yoksullaşmasının ve çocukların okula aç gitmesinin bir hak örgütünün kapatılmasıyla çözülemeyeceğini savundu.

Avukat Yelda Koçak Urfa ise denetim raporunun içeriğine dikkat çekti:

“Derneğin sandalyelerine kadar rapor tutulduysa ne tutukluluk hâline ne de adli kontrol tedbirine gerek vardır.”

Özlem Çolak: “İddianame ile gerçeklik arasında uçurum var”

SPoD kurucularından psikolog Özlem Çolak, 2011'den beri dernekle idari ilişkisinin bulunmadığını, buna rağmen suçlamaları incelemek üzere tüm faaliyetlerini gözden geçirdiğini anlattı.

Çolak, çalışmaların derneğin kuruluş amacı ile uyumlu olduğunu belirterek iddianamedeki çocuklara ve gençlere yönelik propaganda iddiasını reddetti:

“İddianame ile gerçeklik arasında uçurum var”

Çolak, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin propaganda veya özendirmeyle değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Çolak'ın avukatı Burcu Uçuran, yıllardır denetlenen bir dernek hakkında “genel ahlak” gerekçesiyle dava açılmasına itiraz etti. Uçuran, teşvik ve propaganda gibi kavramların ceza kanununda bağımsız suç olarak düzenlenmediğini söyledi.

SPoD avukatı Furkan Yurt da derneğin feshi konusunda Asliye Hukuk mahkemesinin yetkili olduğunu savundu. Yurt, Türkiye'de LGBTİ+ olmanın TCK'de suç olarak düzenlenmediğini hatırlattı.

“Başka onlarca örgütü de tehdit eden yeni baskı dalgası”

Duruşma öncesinde Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Esther Major, SPoD davasının başka LGBTİ+ örgütlerine yönelik benzer kovuşturmaların başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Major, soruşturmaları “Türkiye yetkililerinin LGBTİ+ haklarını kriminalize etme çabalarında tehlikeli bir tırmanış” olarak niteledi.

İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı

Uluslararası Af Örgütü'nün de aralarında bulunduğu 38 insan hakları kuruluşundan oluşan İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı (İHSDA), davaların yalnızca SPoD'la sınırlı olmadığını açıkladı.

Ağın verdiği bilgilere göre İstanbul'da SPoD'un dört, HEVİ LGBTİ+'nın beş ve Lambdaistanbul'un altı kurucusu hakkında dava açıldı. Ankara'da Kaos GL'nin 16 yönetim ve denetim kurulu üyesi ile bir gazeteci hakkında da dava açıldı. Kaos GL dosyasında 5 kişi tutuklu bulunuyor.

İHSDA, derneklerin hukuki ve psikososyal destek, sağlık hizmetlerine erişim, atölye, toplantı ve yayın faaliyetlerinin suçlamalara dayanak yapılmasının önüne geçilmesini talep etti.

Uluslararası Af Örgütü, yetkililerden tüm suçlamaların düşürülmesini, hak savunucularının koşulsuz serbest bırakılmasını ve derneklerin kapatılması girişimlerinin sona erdirilmesini istedi.

SPoD davasında iki kurucunun tahliyesi ve diğer iki sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilk duruşma tamamlandı. Ancak dört kurucunun yargılanması ve derneğin feshedilmesi talebi devam ediyor.

(AEK)