Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) dört kurucusu hakkında açılan davanın ilk duruşması, bugün (18 Kasım) saat 13.30’da İstanbul Adliyesi 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesinde açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Esther Major, Türkiye’de LGBTİ+ hak örgütlerine yönelik soruşturma ve davaların insan hakları savunuculuğunu kriminalize ettiğini belirterek, tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulundu.

Major, SPoD’un dört kurucusunun bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığa karşı yılmadan mücadele eden örgütün dört kurucu üyesinin, bu önemli çalışmaları nedeniyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olmaları son derece kaygı verici. Bu dava, LGBTİ+ örgütlerini hedef alan ve diğer onlarca örgütün de varlığını tehdit eden yeni baskı dalgasının ardından açılacak birçok benzer davanın ilki olabilir.”

SPoD hakkında kapatma talebi: İddianame ne diyor?

“LGBTİ+ haklarını savunmak suç değildir”

LGBTİ+ hak savunucularının yargılanmasının ve derneklere yönelik kapatma taleplerinin Türkiye’de insan hakları alanındaki baskının genişlediğine işaret ettiğini belirten Major, şöyle devam etti:

“LGBTİ+ insan hakları savunucularının yargılanması ve derneklere yönelik kapatma davalarının açılması, Türkiye yetkililerinin LGBTİ+ haklarını kriminalize etme çabalarında tehlikeli bir tırmanışı işaret ediyor. Bu çabalar kınanmalı ve reddedilmeli.”

Söz konusu girişimlerin yalnızca hedef alınan örgütleri değil, bağımsız sivil toplumun tamamını etkileyebileceğini vurgulayan Major, insanların cezalandırılma korkusu olmadan LGBTİ+ haklarını savunabilmesi gerektiğini söyledi.

Major, Türkiye yetkililerine şu çağrıyı yaptı:

Türkiye yetkilileri, yargılanan insan hakları savunucularına yöneltilen tüm suçlamaları düşürmeli, yalnızca insan haklarını kullandığı veya savunduğu için tutulan tüm kişileri derhal ve koşulsuz serbest bırakmalı ve dernekleri insan hakları çalışmaları nedeniyle kapatma girişimlerine son vermeli.

Dört derneğin kurucuları hakkında soruşturma ve davalar

Uluslararası Af Örgütü’nün de aralarında bulunduğu 38 insan hakları kurumundan oluşan İnsan Hakları Savunucuları Dayanışma Ağı (İHSDA) da SPoD davası öncesinde ortak açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre İstanbul’da SPoD’un dört, HEVİ LGBTİ+’nın beş ve Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin altı kurucusu hakkında Dernekler Kanunu’nun 32/1-p maddesinde düzenlenen “kanunlarla yasaklanan amaçlarla dernek kurmak” suçlamasıyla dava açıldı.

SPoD’un iki, HEVİ LGBTİ+’nın ise üç kurucusu halen tutuklu bulunuyor. İddianamelerde derneklerin feshedilmesi de talep ediliyor.

Kaos GL iddianamesi: Öpüşmek, sanat üretmek ve haber yapmak suç delili sayıldı

Ankara’da ise Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurullarının 16 üyesi ile 2024 yılında derneğin internet sitesinde yazısı yayımlanan bir gazeteci hakkında aynı suçlamanın yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi kapsamında “müstehcenlik” suçlaması yöneltildi.

Bu dosyada, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu beş kişi tutuklu.

Açıklamada, LGBTİ+’ların ebeveynleri ve yakınları tarafından kurulan LİSTAG dahil başka hak örgütlerinin de “Ailem Güvende” operasyonları kapsamında soruşturma ve kovuşturmalara konu olduğu belirtildi.

Ayrıca Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin ofisinin 11 Kasım’da İstanbul Valiliği tarafından “izinsiz lokal işletildiği” iddiasıyla mühürlendiği hatırlatıldı.

LGBTİ+ derneklerinden kapatma taleplerine tepki: Hak savunuculuğu suç değildir

Dernek faaliyetleri suçlamalara dayanak yapıldı

İHSDA, iddianamelerde LGBTİ+’ların ayrımcılığa karşı korunmasına yönelik çalışmaların ve derneklerin olağan faaliyetlerinin suçlama konusu yapıldığına dikkat çekti.

Açıklamada, hukuki ve psikososyal destek çalışmaları, sağlık hizmetlerine erişim konusunda bilgilendirme faaliyetleri, atölyeler, toplantılar ve sosyal medya paylaşımlarının iddianamelerde delil olarak gösterildiği belirtildi.

Ağ, insan hakları faaliyetlerinin kovuşturmalara dayanak yapılmasının, hak savunucularının tutuklanmasının ve derneklerin kapatılmasının talep edilmesinin adil yargılanma hakkı ile keyfi gözaltı ve tutukluluktan korunma hakkına yönelik ağır müdahaleler oluşturduğunu belirtti.

İHSDA, LGBTİ+ hak savunucularıyla dayanışmayı ve ifade ile örgütlenme özgürlüğünü savunmayı sürdüreceğini bildirdi.

(NÖ)