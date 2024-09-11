SPoD'dan yeni kampanya: #BenHepBuradaydım

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Türkiye’nin dört bir yanındaki LGBTİ+’ların artan nefret söylemlerine ve ayrımcılığa karşı sesini yükseltmeleri ve hikâyelerini anlatmaları için #BenHepBuradaydım adlı bir iletişim kampanyası başlattı.

Bu kampanya ile SPoD, LGBTİ+’ların varoluşlarını, hikâyelerini ve anılarını ön plana çıkararak LGBTİ+’ların bu toprakların ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.

LGBTİ+’ların hikâyeleri, toplumun herhangi bir kesiminden farklı değil; bu yüzden bu kampanya, herkesin ortak paydada buluşabileceği bir çağrı yapıyor: “Biz Hep Buradaydık.”

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