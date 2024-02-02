SPoD: Bu şehrin de, seçimin de aktif birer öznesiyiz

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yürüteceği kampanyayı kamuoyuyla paylaştı.

“Bu İşi Belediye Çözer” sloganıyla yürütülecek kampanya boyunca danışma hattı, haberler ve sosyal medyadan toplanan verilerle LGBTİ+'ların yaşadığı sorunların hangilerini belediyeler çözer ve nasıl çözer sorularına yanıt aranacak.

Bu sayede SPoD, yerel yönetimlere LGBTİ+’lar için daha kapsayıcı ve eşit hizmet vermeleri gerektiğini hatırlatacak.

SPoD ayrıca LGBTİ+ Dostu Belediye Başkanı Protokolü ve LGBTİ+ Dostu Belediye Meclis Üyesi Protokolü'nü de paylaştı.

"Bu şehrin de, seçimin de aktif birer öznesiyiz" diyen SPoD'un kampanya ile ilgili duyurusu şöyle:

"Bu sefer lafı fazla uzatmayacağız. Yerel yönetimlerin elindeki imkânları anlatacağız, şimdiye kadar yaptıklarını ve yapmadıklarını sorgulayacağız. 'İnsanca yaşayabilmemiz için sorumlular üzerine düşeni yapsın', diyeceğiz. Belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine görevlerini ve sorumluluklarını hatırlatacağız. Yaşadığımız alanlarda sorumluluk alacak, yerel yönetimleri katılımcı hale getirerek bizlere alan açılmasını sağlayacağız. Vergilerimizle aldığımız hizmetleri değerlendirecek, alamadıklarımızın da hesabını soracağız, daha iyisini talep edeceğiz, adaylardan eşitlik için sözler alacağız. Tüm bunları yaparken LGBTİ+’lar olarak birbirimize umut, beraber yol yürüdüğümüz tüm toplumsal gruplara güç olacağız.

"Muhalefete sesleniyoruz: 'Sokaklarda nefes alabilmemiz için gerekli çözümler sizin elinizde.'

"İktidarın yarattığı sıkışmışlık ortamından şikayet eden tüm muhalefet partilerine ve adaylarına sesleniyoruz: Yaşadığımız sokaklarda nefes alabilmek için çözümler sizin elinizde. Şikayet etmeyi, sızlanmayı, bahane üretmeyi bırakıp; kendi kapınızın önünü süpürmeye başlama zamanı. Şu an tam da yerel yönetimlerin sahip olduğu imkânlarla demokrasi ve insan haklarını geliştirmek, her bir yurttaşa eşit hizmet götürmek için çalışma zamanı.

"Derdimiz de işimiz de çok. Ama çözümün adresini de biliyoruz. Yerel seçim süreci boyunca ve sonrasında 'Bu İşi Belediye Çözer' diyoruz. Bizi izlemeye devam edin." (AÖ)