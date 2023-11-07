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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 16:19
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 16:21
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SPoD: Bu saldırılar hepimize

Dernek açıklamasında, “Bu saldırılar hepimize: Gültan Kışanak’ı, Can Atalay’ı, Hüda Kaya’yı serbest bırakın” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/spod-bu-saldirilar-hepimize.jpeg

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), siyasetçiler Can Atalay, Gültan Kışanak’ın tahliye edilmemesine ve siyasetçi Hüda Kaya’nın tutuklanmasına tepki gösterdi. 

“Hukukun üstünlüğü ayaklar altına alınıyor”

Açıklamada özetle şöyle denildi: 

*Barış ve Demokrasi Partisi Eski Eş Genel Başkanı, eski milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Gültan Kışanak, azami tutukluluk süresi olan 7 yıl dolmasına rağmen günlerdir serbest bırakılmıyor.

*Türkiye İşçi Partisi listelerinden ve 6 Şubat depreminin en çok etkilendiği şehirlerden olan Hatay’dan seçilen Gezi davası tutuklusu Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararına rağmen hala hukuksuzca hapsedilmeye devam ediliyor.

*Halkların Demokratik Partisi geçmiş dönem milletvekili Hüda Kaya ise, avukatının aktardığı bilgilere göre ifade vermeye hazır olduğunu bildirmesine rağmen Kobani davası kapsamında havalimanında hukuksuzca gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

“Anayasa’yı uygulayın”

*Bu saldırılar hepimize! İnsan hakları mücadelesi veren herkesi Gültan Kışanak’a, Can Atalay’a, Hüda Kaya’ya ve hukuksuzca tutuklanan tüm siyasetçilere sahip çıkmaya çağırıyoruz. 

*Anayasayı, yasaları, hukuku, mahkeme kararlarını tanımayan siyasi iktidar her seferinde bir adım daha ileriye gidiyor. 

*Anayasa Mahkemesi kararları, bağlayıcı olmasına rağmen yerel mahkeme tarafından tanınmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Anayasa düzeyinde bağlayıcı olmasına rağmen uygulanmıyor. 

*Hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alan siyasi iktidar, aynı inkâr yöntemlerini yıllardır yasakladığı Onur Haftası etkinlikleri ve yürüyüşlerimizde de açıkça ve ısrarla devam ettiriyor. LGBTİ+’ların Anayasal haklarından yararlanması da mahkeme kararlarına rağmen engelleniyor.

*Kadın hareketinin, Kürt siyasi hareketinin, işçi sınıfının temsilcisi; LGBTİ+ hareketinin dostu ve yoldaşı olan üç siyasetçinin; hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak yürütülen yargılamalara sahne olan Gezi ve Kobani davalarıyla hapsedilen tüm dostlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

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(EMK)

Huda Kaya Can Atalay eylemleri Kobani Davası
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