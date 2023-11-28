SPoD 1 Aralık Forumu düzenliyor

HIV ile yaşayan LGBTİ+’ların mücadelesini örgütlemek isimli etkinliği Oğulcan ve Ameda yönetecek. Etkinlik İstanbul’da, 1 Aralık Cuma, saat 19:30 başlayacak.

Dernek etkinliği şöyle duyurdu:

“1 Aralık Dünya AIDS Günü’nün temel amacı HIV farkındalığını arttırmak ve AIDS ile bağlantılı sağlık komplikasyonlarından hayatını kaybedenleri anmak. Bu yıl UNAIDS’ın 1 Aralık için belirlediği tema: Let Communities Lead! (Bırakın Topluluklar Yolu Açsın!) Daha önce pek çok kez söylediğimiz gibi HIV’e ahlakçı bir şekilde yaklaşılması ve damgalama HIV’le yaşayanları yalnızlaştırır, gerekli sağlık hizmetine erişmesini engeller. HIV medikal bir mesele değil, kişilerin yaşadığı damgalama ayrımcılık dolayısıyla toplumsal bir meseledir. Sizi 1 Aralık Dünya AIDS Günü saat 19:30’da düzenleyeceğimiz “1 Aralık Dünya AIDS Günü Forumu”na davet ediyoruz.”

Etkinliğe katılmak için burada yer alan formu doldurmanız gerekli.

(EMK)