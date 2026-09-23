SPK’ye göre tasfiye edilen 131 fonda 455 bin kişi varmış

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen ve yöneticilerinden bazıları gözaltına alınıp tutuklanan 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki kişi sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtları aktaran SPK, bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu bildirdi.

Süreçte yatırımcıların sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcıların haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getireceklerini iddia etti.

TEFAS’a göre sayı 726 binden fazla

SKP sayısı, tasfiye edilen fonlardaki mağdur kişi sayısını 455 bin olarak duyursa da Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) verileri açıklananın çok üzerinde bir sayıyı işaret ediyor.

X’te bir finans profesyoneli olan e507’nin hesaplamasına göre bu sayı 726 bin 747 kişi. Fonların toplam değeri ise “son açıklanan günün verisiyle” 781,4 milyar TL.

Ancak SPK’nin açıkladığı veri tekil yatırımcıyı, e507’nin hesaplaması ise fonlardaki toplam kişi sayısını yansıtıyor. Bir kişi ya da şirket, bir veya daha fazla fona yatırım yapabilir.

Örneğin bir kişi aynı anda Tera Portföy’ün Birinci Serbest Fon’una (TLY), Pusula Portföy’ün Para Piyasası Fonu’na (PRY) ve Atlas Portföy’ün Para Piyasası Serbest Fon’una parasını yatırabilir.

SPK, üç fonda yatırımı olmasına rağmen kişiyi “tekil yatırımcı” olarak bir kişi sayarken, TEFAS’ın verisi her fonda kaç kişi olduğunu gösteriyor.

SPK'nin açıklamasına buradan, TEFAS'taki fon bilgilerine de buradan ulaşabilirsiniz (her fon için ayrı ayrı bakmak gerekli).

Suni getiriden tasfiyeye: 10 soruda fon soruşturması

Ne olmuştu? Süreç, Pusula Portföy’ün 15 Eylül’de bazı yatırım fonlarında yatırımcıların katılma payı iade ödemelerinin yapılamadığını ve temerrüte düştüğünü açıklamasıyla başladı. Portföy yönetim şirketleri, sığ işlemli hisseleri toplayarak yapay hareket oluşturuyor ve piyasayı manipüle ediyordu. Pusula'nın temerrüde düşmesiyle Borsa İstanbul çöktü. SPK, 17 Eylül’de Borsa İstanbul’daki gelişmeleri gerekçe göstererek Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını işleme kapattı ve bu şirketlerin 131 fonunun tasfiyesine karar verdi. Tera Portföy fonlarının tasfiyesi için İş Bankası, diğer şirketlerin fonları için ise Ziraat Bankası yetkilendirildi. Fonlardaki likidite krizine paralel olarak sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin ceza soruşturmaları da genişledi. SPK, Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerindeki işlemler nedeniyle 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız 15 Eylül’de tutuklandı. Ardından Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da 23 Eylül’de tutuklandı. Ayrıca 22 Eylül’de Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere ilişkin ayrı bir operasyonda, SPK’nin “piyasa dolandırıcılığı” tespitleri doğrultusunda haklarında yakalama kararı verilen 15 kişiden 14’ü gözaltına alındı.

(HA)