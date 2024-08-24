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Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2024 10:51
 ~ Son Güncelleme: 24 Ağustos 2024 10:59
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SPK'den Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına dair açıklama

İddiaları "olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberler" olarak değerlendiren SPK, haberleri yapanlara ve yayanlara ilişkin hukuki işlemleri başlattığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SPK'den Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına dair açıklama
Fotoğraf: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönündeki haberlere dair yazılı bir açıklama paylaştı.

Açıklamada iddialar, "olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberler" olarak değerlendirilirken haberleri yapan ve yayan kişiler için hukuki işlemlerin ve incelemelerin başlatıldığı kaydedildi.

SPK'den yapılan yazılı açıklamada, Borsa İstanbul pay piyasasında yapılan işlemlerin anlık olarak takip edildiğine, gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı denetim mekanizmasının sürekli işlediğine işaret edildi.

Hukuki incelemeler başlatıldı

Mehmet Şimşek, dün (23 Ağustos) yaptığı X paylaşımıyla istifa ettiğini yalanlamış, enflasyonda 'belirgin ve kalıcı bir düşüşün' başladığını söylediği açıklamasında "Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz" demişti.

Açıklamada "SPK veya resmi makamlardan gelmeyen, yatırımcıyı yanıltıcı nitelikte olan sosyal medya haberlerine itibar edilmemesi" yönünde uyarı yapıldı.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Haftanın son işlem gününde sosyal medya mecralarında Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri üzerinden Borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve onların zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ile bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir.

Anılan düzenlemeler uyarınca, 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler' ile 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Kurulumuzca, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.

(NK)

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