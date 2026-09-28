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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 08:54 28 Eylül 2026 08:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 09:11 28 Eylül 2026 09:11
Okuma Okuma:  2 dakika

SPK'den fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye konu edilen fonlarda 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip platform tarafından iptal edilen alım ve satım talimatlarının sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını açıkladı.

ANKA Haber Ajansı

ANKA Haber Ajansı

Görseli Büyüt
SPK'den fon tasfiye sürecine ilişkin açıklama
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Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca 16 Eylül ve öncesinde verilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların da tasfiye kapsamında olduğunu bildirdi.

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SPK, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin yeni bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bilindiği üzere, 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’ninde ünvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların 17.09.2026 tarihi itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığı ve ünvanlarına yer verilen fonların tasfiyeye konu edildiği; 2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesi ile söz konusu fonların TEFAS dışındaki alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda söz konusu fonlara ilişkin sadece 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilen alım ve satım yönündeki talimatlar işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edilmiştir.

Öte yandan, 16.09.2026 tarihi saat 13.30 sonrası ve 17.09.2026 tarihi saat 13.30 öncesi talimatlar aynı fiyat valörüne tabi olduğundan, 17.09.2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde 17.09.2026 tarihi 13.30 öncesi sınırı ilan edilmiş olmakla birlikte, daha öncesinde kamuya duyurulan 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni ile ilan edilen 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararına uygun olarak, 17.09.2026 tarihinde ilgili fonlar TEFAS platformunda işleme kapatıldığından, anılan fonlar için bu tarihte verilen tüm talimatlar TEFAS tarafından iptal edilmiştir.

Dolayısıyla 17.09.2026 tarihinde tasfiyeye konu fonların TEFAS üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatılması nedeniyle bu tarihte TEFAS’a iletilen ve platform tarafından 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı Kurul kararının gereğini yerine getirmek amacıyla iptal edilen talimatların sahiplerine; tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır.

Diğer taraftan, 17.09.2026 tarih ve 2026/61 sayılı Kurul Bülteni’nde ilan edilen tasfiye usul ve esaslarının A/6 hükmünün uygulanması bakımından, 16.09.2026 tarihi ve öncesinde TEFAS’a iletilmekle birlikte ilgili fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır.

(Mİ)

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İstanbul
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