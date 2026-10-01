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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 11:06 1 Ekim 2026 11:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 11:12 1 Ekim 2026 11:12
Okuma Okuma:  3 dakika

SPK'den bir dizi yeni karar: Tasfiye ödemeleri ekimde, etkin pişmanlık için “af hesabı”

Tasfiye edilen fonlarda ilk ara ödemeler ekimde başlayacak. Yatırımcılara 1 milyon TL’ye kadar ödeme yapılırken para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Ayrıca “fahiş kazançların” gönüllü iadesi için de özel hesaplar açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SPK'den bir dizi yeni karar: Tasfiye ödemeleri ekimde, etkin pişmanlık için “af hesabı”
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ilk ara ödemelere ilişkin esasları belirledi. İlk ödemeler ekimde başlayacak.

SPK’nın kararına göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ’nin tasfiyesine karar verilen fonlarında, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye ödemesi öncesinde ara ödeme yapılacak.

1 milyon TL’ye kadar ödeme

Ara ödemenin hesaplanmasında her yatırımcı için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL’nin altında olan yatırımcılara bu tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak.

Ara ödeme uygulamasına para piyasası fonlarından (PPF) başlanacak. SPK, ödemelerin “ivedilikle” yapılmasını kararlaştırdı.

Ara ödeme sırasında yatırımcıların fon katılma payları iade edilmeyecek. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek.

A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarında tasfiye sırası

SPK ayrıca A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu ve 17 Eylül’de güncellenen tasfiye listesinde bulunan fonlar için de tasfiye sırasını belirledi.

Buna göre tasfiyeye, adında “para piyasası” ifadesi bulunan fonlardan başlanacak. Bu fonlar da yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru tasfiye edilecek.

Tasfiye dışındaki fonlar yeniden alım satıma açılabilecek

Kararda, tasfiye kapsamında olmayan ancak 17 Eylül tarihli SPK kararları nedeniyle TEFAS ve TEFAS dışındaki dağıtım kanallarında alım satıma kapatılan fonlara ilişkin de yeni bir düzenleme yapıldı.

Tasfiye süreci tamamlandıktan sonra bu fonlar bütün dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden alım ve/veya satıma açılabilecek. Fonların hangi tarihte açılacağı ve katılma payı alım-satım esasları; portföy yapısı, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati dikkate alınarak ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

SPK ayrıca tasfiye işlemlerinin tamamlanması için gerekli olması halinde, tasfiye dışındaki bu fonların tasfiye sürecinin bitmesi beklenmeden de tüm dağıtım kanallarında işleme açılabileceğine karar verdi.

Fahiş kazancı geri verene etkin pişmanlık

Öte yandan SPK, tasfiye kapsamındaki fonlarda tasfiye kararından önce yaptıkları katılma payı satışlarından “fahiş kazanç” elde edenlerin bu kazancı gönüllü olarak geri ödeyebilmesi için ayrı hesaplar açıldığını duyurdu.

Her fon için Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına “İsteğe Bağlı İade Hesabı” oluşturuldu.

Bu hesaplara yatırılan paralar yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edilecek ve başka bir fon ya da hesaba aktarılamayacak. Paralar, tasfiye kapsamında yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere Ziraat Bankası ve İş Bankası’na aktarılacak.

SPK ayrıca, borsada işlem gören şirketlerin hisselerinde alım satım ve benzeri işlemlerden “fahiş kâr” elde eden ve bu kazançları geri vermek isteyenler için de TMSF adına “Genel Hisse İade Hesabı” açtı.

Duyurunun ekinde A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus, Pusula ve Tera Portföy bünyesindeki tasfiye fonları için ayrı ayrı hesap bilgileri ile Genel Hisse İade Hesabı’nın IBAN’ı da yayımlandı.

Listeye buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
fon Tera Pusula Pusula Portföy
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