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YT: Yayın Tarihi: 19.10.2026 17:57 19 Ekim 2026 17:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.10.2026 18:08 19 Ekim 2026 18:08
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SPK Başkanı istifa etti, Bakan Yardımcısı emekliliğini istedi

400 binden fazla kişiyi etkileyen fon yolsuzluğuna ilişkin soruşturma sürerken, SPK Başkanı Mahmut Sütcü istifasını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise emeklilik dilekçesini sundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
SPK Başkanı istifa etti, Bakan Yardımcısı emekliliğini istedi
Fotoğraf: SPK
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Sermaye piyasalarındaki fon krizi ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma devam ederken, ekonomi yönetiminde aynı gün iki üst düzey ayrılık yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e 19 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesi verdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

Çelik'in emeklilik talebinin gerekçesi açıklanmadı. Sütcü ise istifası için sağlık sorunlarını gerekçe gösterdi.

İstifa ve emeklilik SPK'nin denetimindeki yatırım fonlarında yaşanan kriz ve bu fonlar üzerinden usulsüz kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin adli soruşturmanın sürdüğü dönemde geldi.

400 binden fazla madur

Fon yolsuzluğu SPK'nin bazı fonların işlem hacmi düşük hisselerde aşırı yoğunlaşmasını önleyen yeni sınırlamalar getirmesiyle ortaya çıktı.

15 Eylül'de Pusula Portföy, yatırımcılara yapması gereken ödemelerde temerrüde düştü. Bir gün sonra Tera Portföy de iki fonunda benzer ödeme sorunları yaşandığını duyurdu. Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşandı. 17 Eylül'de de SPK, yedi portföy şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Karardan 455 bin 758 yatırımcı etkilendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında çok sayıda şirket yöneticisi ve piyasa aktörü gözaltı alındı, tutuklandı ve mal varlığına tedbir konuldu.

Fon soruşturması kapsamında 2 Ekim'de tutuklanan isimler arasında Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı da vardı. Balcı, emeklilik dilekçesi veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadıydı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması Tera Pusula Portföy spk
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