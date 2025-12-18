ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.12.2025 08:21 18 Aralık 2025 08:21
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.12.2025 09:01 18 Aralık 2025 09:01
Okuma Okuma:  1 dakika

Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

İfade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gelen Cebeci, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

İfade vermek üzere İstanbul Adliyesi’ne gelen Cebeci, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Savcılıkta savunmasını veren Cebeci, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından; uyuşturucu madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkında elde edilen ek deliller doğrultusunda savunması alınmıştır. Cebeci, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.”

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, 5 Aralık’ta TV spikerleri Ela Rümeysa Cebeci ve Meltem Acet gözaltına alındı. Spiker Hande Sarıoğlu ise ifade vermek üzere Ankara’dan İstanbul’a geldi.

Cebeci ve Acet, İl Jandarma Komutanlığı’nda verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

(EMK)

