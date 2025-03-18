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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 17:04
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 17:16
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Spectrum House Direktörü Dr. Barış'ın evi ve ofisine polis baskını

Polisler, bugün sabah saat 06.00’da Êzidî Sosyolog Dr. Azad Barış’ın evine ve ofisine silahlı baskın yaptı. Barış, yaptığı açıklamada, "Küçük yaştaki kızlarımın varlığı göz ardı edilerek evim 'anti-terör timleri' tarafından basılmış, çalıştığım iş yeri adeta talan edilmiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Spectrum House Direktörü Dr. Barış'ın evi ve ofisine polis baskını
*Fotoğraf: Ruken Tuncel/bianet

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Êzidî Sosyolog Dr. Azad Barış’ın evi ve ofisine polis baskın düzenledi.  

Baskına ilişkin yazılı açıklama yapan Barış, evinin ve iş yerinin ağır silahlarla basıldığını ve çocuklarının bunlara tanık olduğunu belirtti. 

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Barış, açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Bugün (18 Mart) sabah saat 06:00 sularında, hiçbir ön bildirimde bulunulmaksızın hem evime hem de yöneticisi olduğum araştırma şirketinin ofisine ağır silahlı polislerce bir şafak operasyonu düzenlenmiştir.

Kamuoyunda, akademide, siyasette ve basın dünyasında tanınan bir kişi olmama rağmen, küçük yaştaki kızlarımın varlığı göz ardı edilerek evim 'anti-terör timleri' tarafından basılmış, çalıştığım iş yeri adeta talan edilmiştir.

Bu baskın, hukukun üstünlüğü ilkesine, temel insan haklarına ve demokratik değerlere açıkça meydan okuyan bir gözdağıdır. Hukukun işlemesi gereken bir ülkede, şafak vakti ev baskınlarıyla korku iklimi yaratmak hangi demokratik normlarla açıklanabilir? Toplumsal barış böyle mi sağlanır?

Bir hukuk devletinde, suç isnadı olan bir kişiye mahkeme daveti gönderilir; evinin kapıları kırılmaz, çalışma alanı tahrip edilmez, ailesi hedef alınmaz. Eğer hukuk devleti ortadan kaldırılmışsa, geriye sadece keyfiyet, baskı ve sindirme kalır.
Türkiye’de sayıları binin altına düşmüş Ezidi cemaatinin bir mensubu, bir insan hakları savunucusu, araştırmacı, siyasetçi ve toplum bilimci olarak böylesine hedef alınmamın anlamı açıktır. Bu, yalnızca bana değil, tüm farklı kimliklere, muhalif seslere ve özgür düşünceye yönelen sistematik bir baskının parçasıdır. Adım, kimliğim ve adresim herkesçe bilinirken, mahkemenin tek bir davetiyle ifade verebilecekken, evime ve iş yerime yapılan bu saldırı, hukuki bir sürecin parçası değil, siyasal bir operasyonun göstergesidir.

Bu hukuksuzluğu reddediyor, karşısında dimdik duruyorum. Şu an çalışmakta olduğum bir proje nedeniyle yurt dışındayım, ancak en kısa sürede evime ve işimin başına dönecek, onurlu ve kararlı bir şekilde çalışmalarımı sürdüreceğim. Korku duvarları örmeye çalışanlara inat, hakikati savunmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Azad Barış Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi
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