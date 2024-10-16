Spectrum House araştırması: Liderlerin hiçbiri beğenilmiyor

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, seçmenlerin siyasal eğilimlerini ölçmek amacıyla, 1-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Bursa, Ankara, Zonguldak, Kayseri, Van, Balıkesir, Trabzon ve Ağrı’da 2 bin 235 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapıldı.

Yüzde 95 güven aralığı ve yüzde 2.07 hata payı verilen araştırmada, “Erken seçim talebi”, “Son bir yılda ekonomik durumdaki değişiklikler”, “Siyasi parti liderlerinin kamuoyu nezdindeki beğeni ve beğenmeme oranları” ve “Bu pazar seçim olursa oy tercihi” başlıkları irdelendi.

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Halkın yüzde 58'i erken seçim istiyor

Görüşmecilere ilk olarak “Erken seçim yapılmalı mı?” sorusu yöneltildi. Yüzde 58,5’i “erken seçim yapılması gerektiğini” ifade etti. Katılımcıların yüzde 41,5’i ise “erken seçim istemediğini” belirtti.

“Son bir yılda ekonomik durumunuz nasıl değişti?” sorusuna ise; yüzde 71,7’si “kötüye gitti” yanıtını verirken; sadece 11,9’u “iyiye gitti” dedi. Yüzde 16,4’ü “değişmedi” cevabını verdi.

Hangi liderin daha çok beğenildiği de soruldu.

Araştırmaya göre; liderlerin halkta olumsuz algısı oldukça yüksek.

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En beğenilmeyen liderler Bahçeli ve Dervişoğlu

Görüşmecilerin yüzde 34’ü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “beğendiğini” söylerken; yüzde 55,3’ü “beğenmediğini” ifade etti, yüzde 10,7’si ise “kararsız” olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i “beğendiğini” söyleyenlerin oranı 32,7 oldu. Özel’i “beğenmediğini” ifade edenlerin oranı yüzde 50,8, “kararsız” olduğunu belirtenler yüzde 16,5 olarak ölçüldü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı “beğenenlerin” oranı yüzde 27,2 , “beğenmediğini” söyleyenlerin oranı ise yüzde 58,2 oldu.

Erbakan isminde kararsız olduğunu ifade edenlerin oranı da 14,6’yı buldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi “beğendiğini” söyleyenlerin oranı yüzde 22,8; “beğenmediğini” söyleyenlerin oranı yüzde 67,9’a ulaştı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı beğendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 12,4; beğenmediğini söyleyenlerin oranı 67,3, kararsızlar ise; 18,9 oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu yüzde 12,9 beğeni oranına sahipken; beğenmediğini söyleyenlerin oranı 68,2 ile en yüksek seviyeye ulaştı. Dervişoğlu, aynı zamanda 20,3 ile en yüksek kararsızlık oranına sahip olan lider oldu.

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Birinci parti CHP

Son olarak “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye sorulduğunda, yüzde 22,8 CHP, yüzde 18,4 AKP, yüzde 7,2 DEM Parti, yüzde 6,5 MHP, yüzde 3,8 Zafer Partisi, yüzde 3,6 İYİ Parti, yüzde 3,1 Yeniden Refah Partisi yanıtını verdi. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı yüzde 16,2, kararsızların oranı ise yüzde 15,9 olarak kaydedildi.

Oy kullanmayacağını ifade edenler ve kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP 33,5 ile birinci parti oldu. CHP’yi 27,1 ile AKP takip etti, DEM Parti de yüzde 10,6 üçüncü parti olarak çıktı.

MHP 9,5, Zafer Partisi 5,6, İYİ Parti 5,2, Yeniden Refah Partisi 4,5, “diğer” yanıtını verenlerin oranı 3,8 olarak ölçüldü.

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(RT)