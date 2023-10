Spectrum House araştırması: Kayyım atamaları seçime güveni olumsuz etkiliyor

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, "İki Seçim Arası Kürt Seçmen Eğilimi” araştırmasının sonucunu açıkladı.

Araştırma, Diyarbakır, Van, Mardin, Urfa, Hakkâri, Ağrı, Adıyaman, Batman, Kars, Şırnak, Muş, Bitlis, Erzurum, Bingöl, Siirt ve Dersim olmak üzere 16 Kürt ilinde yapıldı.

Araştırmaya göre; görüşmecilerin yüzde 95'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Kürt seçmen seçim sonuçlarından memnun değil

Araştırmada, katılımcılara 14 Mayıs seçim sonuçlarından memnuniyetleri soruldu. Görüşmecilerin sadece yüzde 22.6’sı seçim sonuçlarından memnun olduğu, yüzde 57.8’i ise; seçim sonuçlarından memnun olmayıp beklentilerinin karşılanmadığını ifade etti. Yüzde 11.2’si de “kısmen memnun” olduklarını belirtti.

Yeşil Sol ve CHP seçmeni memnun değil

AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 72.3’ü "memnunum, tercih ettiğim parti başarılı oldu" yanıtını verirken, Yeşil Sol Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 76.3'ü, CHP'ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 77.4’ü "memnun değilim, beklentilerim karşılanmadı" dedi.

Yeşil Sol Partili katılımcıların sadece yüzde 11.3’ü, CHP’li katılımcıların ise sadece yüzde 2.1’inin sonuçlardan memnun olduğunu ifade etti.

Ayrıca genç seçmenler diğer yaş gruplarından belirgin bir şekilde 14-28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından “memnun olmadıkları ve beklentilerinin karşılanmadığını” ifade etti. Orta ve üst yaş gruplarında bu eğilim daha düşük oldu.

Eğitim seviyesi arttıkça AKP'ye destek azalıyor

Araştırmada, eğitim seviyesi arttıkça AKP’ye olan desteğin azaldığı, Yeşil Sol Parti ve CHP’ye desteğin arttığı görüldü.

Araştırmaya göre; Yeşil Sol Parti, en çok desteği üniversite mezunu (yüzde 57.6) ve lisansüstü eğitim (yüzde 63.3) grubundaki katılımcılardan destek alıyor. AKP ise en çok desteği ilkokul mezunları (yüzde 38.1) ve okuma yazma bilmeyen katılımcılardan (yüzde 29.4), CHP en çok desteği üniversite öğrencilerinden (yüzde 27.6) ve lise mezunlarından (yüzde 17) destekleniyor.

Kürt genç seçmen CHP'yi destekliyor

Yaş grupları itibariyle Yeşil Sol Parti en çok desteği yüzde 60.2 ile 25-34 yaş aralığından, AKP 45-54 yaş aralığından, CHP yüzde 18-24 yaş aralığından alıyor.

Araştırmada, son genel seçimlerde Kürt seçmenlerin politik tercihlerinin belirlenmesinde "parti sadakatinin" seçim davranışını etkileyen en önemli faktör olduğu sonucu çıktı.

Her üç katılımcıdan birinin siyasi tercihlerinin parti sadakatine göre belirlendiği, yaklaşık her üç katılımcıdan birinin parti programı ve politikalarının politik tercihlerinin şekillenmesinde önemli bir sebep olarak ön plana çıktığı, her beş katılımcıdan birinin ise “parti lideri”nin son genel seçimlerde oy verme davranışını etkilediğini ifade etti.

Araştırmaya göre, son genel seçimlerde en çok hangi saiklerle parti tercihi yaptıkları eğitim durumlarına göre incelendiğinde eğitim seviyesi arttıkça, parti programı ve politikalarının tercih edilme oranının arttığı görülüyor.

AKP, Yeşil Sol ve CHP'ye oy kaptırdı

Araştırma kapsamında 2018 ve 2023 seçimleri arasındaki partisel geçişkenliği de incelendi.

2018’de AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 82,1’i, 2023’te yine AKP’ye oy verdi. AKP, 2023 seçimlerinde CHP’ye yüzde 3,7, Yeşil Sol Parti’ye ise yüzde 2,3 oranında seçmen kaptırdı.

2018’de CHP’ye oy veren seçmenlerin ise yüzde 72,1’i 2023’te de CHP’ye oy vermiş.

2018’de HDP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 84,9’u 2023’te de HDP’ye oy verdiğini ifade ediyor. Ancak, HDP’nin 2018 seçmenlerinden yüzde 9,7’sinin 2023’te CHP’ye geçiş yaptığı görülüyor.

2018’de oy kullanmamış olan seçmenlerin yüzde 43’ü de 2023’te yine oy kullanmadı. Bu seçmenlerin yüzde 21,5’i 2023’te Yeşil Sol Parti’ye, yüzde 16,1’i CHP’ye ve yüzde 4,3’ü AKP’ye oy verdi.

Genç ve orta yaş Kılıçdaroğlu'nu destekledi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımcıların yüzde 68.5'i Kemal Kılıçdaroğlu'na, yüzde 23.2’si ise Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi.

Araştırmaya göre genç ve orta yaş grubundaki seçmenler Kılıçdaroğlu’nu desteklerken, 65 ve üzeri yaş gruplarında Erdoğan'ı destekledi.

Araştırmada, “Katılımcıların cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanma davranışını belirleyen en önemli etkenin ne olduğu incelendiğinde" ise; yüzde 49.7'si oy kullanma davranışlarını "stratejik oy kullandım" cevabını verdi.

"Kendi adayım olması" sebebiyle oy kullandığını belirtenlerin oranı yüzde 30.3 ile ikinci sırada yer aldı. "İttifak adayı olması" gerekçesiyle oy kullananların oranı yüzde 12.1 oldu. Yüzde 5.3'lük bir kesim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmadığını belirtirken yüzde 1.6'lık bir kesim ise hangi gerekçeyle oy kullandıklarını belirtmek istemediğini söyledi.

Kayyım atamaları

Araştırmaya katılanlara “belediyelere kayyım atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye soruldu.

Yanıtlara göre; kayyım atamalarını doğru bulanların oranları sadece yüzde 13.1 oldu.

Her dört katılımcıdan üçü kayyım atamalarını doğru bulmadığını ifade etti, “ne de doğru ne de yanlış bulduğunu” belirtenlerin oranı yüzde 8 olarak ölçüldü. “Fikrim yok ve cevap vermek istemeyen” katılımcıların toplam oranı ise yüzde 3.4 oldu.

Katılımcılar, "kayyım atanmalarının belediye hizmetlerine etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise; yüzde 70,3 oranında "olumsuz etkiliyor" yanıtını verdi.

2024 yerel seçim

Kayyım atamalarının 2024 yerel seçimlerine katılımı etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Buna göre, seçimlere katılımın "Azalacağını düşünüyorum" yanıtını verenlerin oranı yüzde 38.6 oldu.

"Seçimlere katılımın artacağını düşünüyorum" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 26.6 oldu.

Araştırmanın değerlendirme kısmında “Bu, seçmenlerin büyük bir kısmının kayyım atamalarının seçimlere olan güveni ve katılımı olumsuz yönde etkileyeceğine inandığını göstermektedir” denildi.

