Spectrum House araştırdı: Seçmen kayyım atamaları hakkında ne düşünüyor?

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, Türkiye genelinde kayyım atamalarına yönelik seçmenin algısını ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonucunu açıkladı.

Araştırma, 3- 10 Ocak tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yönetimi ile yapıldı.

Araştırmada görüşmecilere ilk olarak “İstanbul Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu yönetildi.

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Katılımcıların yüzde 52.8’i “yanlış buluyorum” yanıtını verirken; doğru bulduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 35,2 oldu.

Kürt seçmenin yüzde 75,3’ü Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasını yanlış bulduğunu belirtirken; Türk seçmenin yüzde 46,1’ “yanlış” yanıtını verdi. Kendisini “Diğer” başlığı altında tanımlayan kimliklerin yüzde 47’si ise “yanlış” dedi.

Partiler bazında yapılan değerlendirmede ise; kayyım atamalarına en çok Yeşil Sol/HDP/ DEM Parti seçmeni karşı çıktı. HDP/DEM Parti seçmeninin yüzde 88’i, CHP seçmeninin ise yüzde 80’i kayyım atamalarını yanlış bulduğunu söyledi.

Buna karşı sağ/muhafazakar seçmen kayyım atamalarını olumlu buldugunu ifade etti. 2023 Genel Seçimlerinde AKP’ye oy veren katılımcıların yüzde 57,4’ü Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasını doğru bulduğunu ifade etti. MHP seçmenlerinin yüzde 69,5’i, Zafer Partisi seçmenlerinde yüzde 59,4’ü ve Yeniden Refah Partisi seçmenlerinde yüzde 58,1’i doğru bulduğunu söyledi.

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“Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise seçmenin yüzde 51,5’i “yanlış buluyorum” yanıtını verdi. Yüzde 35, 4’ü “doğru buluyorum”, yüzde 13 “ne doğru ne yanlış buluyorum” dedi.

Bu soruya Kürt seçmenin yüzde 78,8’i “yanlış” derken, yüzde 12’si “doğru” bulduğunu belirtti. Türk seçmenin 43,7’si “yanlış”, yüzde 42’si “doğru”, yüzde 14,3’ü “ne doğru ne yanlış” bulduğunu söyledi. “Diğer” kimliklerin ise 48’i “yanlış”, yüzde 40,5’i “doğru” yanıtını verdi.

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Araştırmanın künyesi: Örneklem Türkiye geneli temsiliyetin sağlanması için 2023 Genel Seçim verilerine dayanarak, il seçmen sayıları dikkate alınarak orantılı paylaştırma metoduyla oluşturulmuştur. Araştırmanın hata payı, yüzde 95 güven aralığında ± 2,31 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 22 (büyük verileri analiz etmek için kullanılan bilgisayar programı) programı kullanılarak detaylı bir şekilde analiz edilmiştir.

(RT)