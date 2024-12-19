Spectrum House araştırdı: Kürt meselesini hangi parti çözer?

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, “Kürt Meselesi ile İlgili Algılar ve Siyasal Eğilimler” başlıklı araştırmasının sonucunu açıkladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Kocaeli, Bursa, Adana, Antalya, Hatay, Manisa, Antep, Trabzon, Aydın, Kayseri, Konya, Samsun, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Malatya, Mardin, Zonguldak, Kırıkkale, Erzurum, Ağrı ve Kastamonu’da 25 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında yapılan araştırmada 2 bin 28 kişiyle görüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 71,6'sı kendisini “Türk”, yüzde 20,8’i “Kürt”, yüzde 7,6’sı “diğer” olarak tanımladı.

Araştırmada, Kürt meselesinin çözümünde temsil/muhataplık algısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki çağrısının nasıl algılandığı, 2013-2015 yılları arasında yürütülen çözüm sürecinin neden başarısız olduğu ve yeni bir “çözüm süreci”ne dair beklentiler irdelendi.

Ayrıca, Kürt meselesinde medyanın rolü, CHP’nin politikalarına yönelik algılar ve Ortadoğu’daki savaş/çatışma dinamiklerinde Türkiye’nin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiği, Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki Kürt bölgelerine yönelik politikalarının nasıl algılandığına ilişkin de sorular yöneltildi.

Görüşmecilere ilk olarak “Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 53’ü “evet”, yüzde 47’si “hayır” yanıtını verdi.

“Kürt meselesinin Türkiye için ne kadar önemli bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 40’ı “önemsiz bir sorun” yanıtını verirken; yüzde 59'ü "önemli" bulduğunu ifade etti.

Yüzde 25,6’sı “çok önemli bir sorun”, yüzde 22’si “önemli bir sorun”, yüzde 11,7’si “orta düzeyde önemli bir sorun” dedi. Yani toplamda katılımcıların yüzde 59,3’ü, Kürt meselesinin Türkiye için önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Görüşmecilere, “Sizce, Kürt meselesinin en önemli sebebi nedir?” diye de soruldu.

Katılımcılar bu soruya ilk sırada; kimlik talebi (19,2), ikinci sırada siyasi faktörler (14,5,) üçüncü sırada ayrımcılık (13,4) cevabını verdi.

"Kürt meselesinin en önemli sebebi nedir?" sorusu Kürtler ve Türkler üzerinden de incelendi. "Kürt meselesinin en önemli sebebi kimlik talebi" diyenlerin yüzde 10,6'sı Türk, 45,7'si ise Kürt olduğunu ifade etti.

Türk olduğunu belirtenlerin önemli bir kısmı “Kürtlerin ayrı devlet kurma isteği”nin Kürt sorununun en önemli nedeni olduğunu söyledi. Bu soruya Türklerden “Terör/Kışkırtma/Rant” diyenlerin oranı ise oldukça düşük oldu.

“Sizce Kürt meselesini hangi parti çözer?” sorusuna ise yüzde 39 oranında “AKP” yanıtını verdi. İkinci sırada CHP (26,8), üçüncü sırada MHP (9,8) denildi. DEM Parti diyenlerin oranı da 8,4 oldu.

Ayrıca, görüşmecilerin yarısı, AKP-MHP’nin Kürt meselesinin çözümünde daha etkin olacağını inandıklarını söyledi.

Katılanlar yüzde yüzde 52,4'ü “Kürt meselesinin barışçıl bir şekilde çözülebileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna ise "evet, inanıyorum" derken; yüzde 29,4’ü "hayır inanmıyorum" cevabını verdi.

Araştırmada Kürt meselesinin hangi adımlarla çözüleceğine dair de soru yöneltildi. Görüşmecilerin büyük bir kısmı "diyalog ve müzakere" (yüzde 24,5) cevabını verdi.

Araştırmanın önemli sorularından biri de muhataplık sorusu oldu. "Kürt meselesinin çözümünde Kürtleri temsilen kiminle

görüşmeler yapılmalıdır?" sorusu yöneltildi. Görüşmecilerin, yüzde 25'i "halk-STK", yüzde 18'i ise "Kürt liderler" yanıtını verdi.

Bu soru kimliklere göre dağıtıldığında Kürtlerin önemli bir kısmı “Kürt liderlerle” görüşülmesi gerektiğini söyledi.

“Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan hakkında "terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısında konuşsun" söylemlerini nasıl buluyorsunuz?” sorusuna görüşmecilerin yüzde 58,5’i “yanlış buluyorum” yanıtını verdi.

“2013-2015 Çözüm Süreci girişiminin başarısız olmasının sebeplerinin neler olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 20’si “Hükümetin sürece siyasi menfaat açısından yaklaşması” yanıtını verdi.

"Türkiye’de ikinci Çözüm Sürecinin başlatılması gerektiğini" düşündüğünü söyleyenlerin oranı da yüzde 45,7 oldu.

Göüşmeciler CHP’nin Kürt meselesinin çözümüne yönelik politikalarını ise başarısız bulduklarını belirtti. Görüşmecilerin yüzde 50'den fazlası "yetersiz" bulduğunu söylerken; yüzde 15'i "politikası olmadığını" ifade etti.

Araştırmada, Türkiye’nin Ortadoğu’daki tutumuna da değinildi. “Türkiye’nin nasıl bir rol alması gerektiği” soruldu. Katılımcıların yüzde 39,8’i Türkiye’nin “diyalog yoluyla çözüm arayışı” içinde olması gerektiğini belirtti.

(RT)