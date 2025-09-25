TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 25 Îlon 2025 11:19
 ~ Nûkirina Dawî: 25 Îlon 2025 11:22
2 xulek Xwendin

Spanya ji bo piştgiriya Fîloya Sumudê keştiyeke leşkerî dişîne

Çapemeniya Spanyayê ragihand ku weke Îtalyayê, Spanyayê jî keştiyek leşkerî şandiye da ku piştgiriyê bide fîloyê. Çavkaniyên Wezareta Parastinê ragihandin ku keştî dê li avên navneteweyî bixebite.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Spanya ji bo piştgiriya Fîloya Sumudê keştiyeke leşkerî dişîne

Serokwezîrê Spanyayê Pedro Sanchez ragihand ku welatê wî dê sibe ji Bendera Cartagenayê keştiyeke leşkerî bişîne ji bo piştgiriyê bide Fîloya Sumudê ya Kûrewî ya ku ber bi Xezeyê ve diçe.

Serokwezîrê Spanyayê Pedro Sanchez piştî civîna Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî daxuyanî da çapemeniyê.

Pedro Sanchez got, “Keştiyeke operasyonên deryayî ya ku bi hemû çavkaniyên pêwîst hatiye dabînkirin, sibe dê ji Cartagenayê bi rê bikeve da ku alîkariya fîloyê bike û operasyoneke rizgarkirinê pêk bîne.”

Çapemeniya Spanyayê jî di nûçeyên xwe de dibêjin piştî Îtalyayê, îro hikûmeta Spanyayê jî biryar da ku ji bo piştgiriya Fîloya Sumudê ya Kûrewî keştiyeke leşkerî bişîne.

Hat diyarkirin ku çavkaniyên Wezareta Parastinê ya Spanyayê ragihandiye ku ew keştiya leşkerî dê li nav avên navneteweyî kar bike.

Îsraîlê êrişî Fîloya Sumudê ya Kûrewî kir
24 Îlon 2025

Fîloya Sumudê a Kûrewî

Fîloya Sumudê a Kûrewî (Global Sumud Flotilla), bi piştgiriya nêzîkî 50 welatan ji bo nîşandana hevgirtinê bi Filistînê re û şikandina dorpêça Îsraîlê hatiye avakirin. Keştiyên serbi fîloyê di 31ê Tebaxê de ji Barcelonaya Spanyayê ber bi Xezeyê ve bi rê ketin. Keştiyên ku ji Spanyayê bi rê ketin, di 7ê Îlonê de gihîştin Tunisê.

Niha li peravên Girîtê, 35 keştî rêwîtiya xwe ya ber bi Xezeyê didomînin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Küresel Sumud Filosu Xeze îsraîla dagirker
